Sembelit Tak hanya Tersebab Kekurangan Asupan Serat dan Air

TEMPO.CO, Jakarta - Susah buang air besar merupakan gejala sembelit. Mengtip Healthline, sembelit atau konstipasi merupakan buang air besar yang keras atau kering. Saat buang air besar terasa nyeri dan perut masih terasa penuh.

Sembelit ditandai buang air besar kurang dari tiga kali dalam satu pekan. Sembelit biasanya dialami lansia dan anak-anak atau balita. Sembelit terjadi karena gangguan pada sistem pencernaan.

Ketika usus besar terlalu lama mendorong feses (tinja) melalui bagian akhir (rektum). Adapun usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang ada dalam sistem pencernaan, kemudian menyisakan feses.

Sembelit biasanya tersebab makanan yang dikonsumsi kurang serat dan asupan air. Sebab, serat yang larut dalam air akan menjadi semacam gel yang memudahkan proses keluarnya feses. Serat juga bercampur dengan feses yang mempengaruhi berat dan ukuran. Serat yang tercampur akan membuat feses lunak, sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan.

Seseorang yang mengalami sembelit perlu mengonsumsi makanan yang tinggi serat. Mengutip National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, jumlah konsumsi serat tergantung usia. Untuk orang dewasa memerlukan 25 gram hingga 31 gram serat dalam sehari.

Tak hanya masalah asupan kurang serat dan air, gaya hidup dan perubahan rutinitas juga bisa menyebabkan sembelit. Ketika terjadi kondisi yang memperlambat kontraksi otot besar menahan buang air besar bisa menyebabkan sembelit.

Konsumsi obat-obatan seperti antasida, penghilang nyeri, diuretik, parkinson juga bisa menyebabkan sembelit. Terlalu banyak mengonsumsi daging, susu, dan keju juga mempengaruhi kelancaran buang air besar. Kondisi kesehatan yang mempengaruhi sembelit, antara lain stroke, diabetes, sumbatan usus, iritasi usus besar.

TATA FERLIANA

