3 Manfaat Bunga Telang untuk Kosmetik dan Kestabilan Gula Darah

TEMPO.CO, Jakarta - Bunga telang berwarna biru ungu, merupakan jenis tumbuhan merambat. Mengutip publikasi Malonylated Flavonol Glycosides from the Petals of Clitoria Ternatea, bunga telang mengandung senyawa flavonoid, antosianin, flavonol glikosida, kaempferol glikosida, kuersetin glikosida, dan mirisetin glikosida. Senyawa kimia itu bermanfaat untuk kesehatan.

Berikut manfaat bunga telang dikutip dari Healthline:

Kestabilan kadar gula darah

Bunga telang bermanfaat mengurangi risiko diabetes karena bersifat antioksidan. Mengonsumsi ekstrak bunga telang berguna untuk mengurangi kadar gula darah. Bunga telang juga bermanfaat mengontrol kadar gula darah untuk jangka panjang.

Menurunkan berat badan

Ekstrak bunga telang memperlambat pembentukan sel lemak, karena mengandung ternatin. Itu bermanfaat dalam proses penurunan berat badan.

Kulit dan rambut

Beberapa produsen kosmetik juga menggunakan ekstrak dari bunga telang Mengutip jurnal Molecules, ekstrak bunga telang meningkatkan cairan kulit hingga 70 persen. Ekstrak bunga telang juga efektif untuk mengurangi rambut rontok. Beragam kandungan antioksidan bunga telang juga meningkatkan kesehatan kulit dan rambut.

TATA FERLIANA

