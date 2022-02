Bunga Telang Punya Banyak Manfaat tapi Kenapa Ilegal di Taiwan?

TEMPO.CO, Jakarta -Tanaman Telang yang dikenal juga karena bunga Telang, mudah ditemukan di berbagai tempat, mulai dari lahan khusus untuk membudidayakan maupun ditanam pribadi untuk tanaman hias.

Selain tanaman hias, telang juga dapat dimanfaatkan untuk pewarna dan minuman herbal.

Bunga telang banyak digunakan sebagai pewarna karena warnanya yang cerah. Dengan warna kebiruan dirasa akan membuat makanan atau minuman menjadi lebih menarik.

Selain itu senyawa kimia yang ada dalam tanaman bunga telang juga dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Mengutip jurnal milik Kohei Kazuma, Malonylated flavonol glycosides from the petals of Clitoria ternatea, bunga telang mengandung senyawa flavonoid, antosianin, flavonol glikosida, kaempferol glikosida, kuersetin glikosida, dan mirisetin glikosida.

Mengutip dari Healthline.com, kandungan dan sifat antioksidan dari bunga telang dapat mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes bahkan juga dapat menjadi pengontrol kadar gula darah dalam jangka waktu lama.

Beberapa penelitian juga menyebutkan kandungan ternatin dalam bunga telang dapat memblokir sintesis sel lemak pada tubuh. Sehingga dapat membantu dalam proses penurunan berat badan.

Tak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tak jarang bunga telang ini juga digunakan sebagai bahan campuran untuk produk kosmetik.

Ekstrak bunga Telang lebih efektif untuk menumbuhkan rambut dibandingkan dengan minoxidil yang biasanya terdapat dalam produk untuk mengurangi rambut rontok.

Selain itu kandungan antioksidan yang beragam dalam bunga telang juga dapat meningkatkan kesehatan kulit dan rambut.

Berikutnya: Meski memiliki banyak manfaat, disebutkan bahwa...