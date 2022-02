4 Manfaat Kesehatan dari Kandungan Nutrisi Minyak Bunga Matahari

TEMPO.CO, Jakarta - Bunga matahari (Helianthus annuus) yang memiliki ciri berwarna kuning cerah mempunyai kandungan minyak dalam bijinya. Ekstrak minyak biji bunga matahari bermanfaat untuk campuran bahan masakan. Mengonsumsi minyak biji bunga matahari juga bermanfaat untuk kesehatan.

Apa saja manfaat kesehatan minyak bunga matahari?

Menurunkan risiko penyakit jantung dan menjaga keseimbangan berat badan

Mengutip dari U.S Department of Health and Human Services sumber lemak minyak bunga matahari bermanfaat menurunkan risiko penyakit jantung juga menjaga keseimbangan berat badan. Itu, karena minyak biji bunga matahari mengandung lemak tak jenuh juga asupan padat nutrisi.

Omega-6

Satu sendok makan minyak bunga matahari mengandung sekitar 8,9 gram asam linoleat. Itu merupakan asam lemak omega-6 tak jenuh ganda. Menurut lembaga penelitian Linus Pauling Institute, lemak linoleat merupakan bagian penting dari diet sehat. Guna memenuhi manfaat omega-6, dibutuhkan 11 gram hingga 14 gram omega-6 per hari.

Antiinflamasi

Munculnya jerawat karena adanya minyak yang berlebihan dalam folikel di bawah kulit yang terinfeksi bakteri. Vitamin A, C, D, E, dan asam lemak esensial yang terkandung dalam minyak biji bunga matahari akan memberikan lapisan pelindung yang bermanfaat sebagai antiinflamasi.

Mengandung magnesium

Minyak biji bunga matahari banyak mengandung magnesium. Mengutip situs web Dr.Axe, magnesium merupakan mineral penting dalam tubuh. Magnesium bermanfaat untuk mempertahankan tingkat energi tubuh, menghentikan kejang otot, mengurangi sembelit, juga membuat tidur nyenyak.

KAKAK INDRA PURNAMA

