Benarkah Kafein Bisa Kurangi Risiko Penyakit Jantung?

TEMPO.CO, Jakarta - Gaya hidup hingga pola makan yang tidak sehat menyebabkan orang-orang berisiko terkena penyakit jantung. Benarkah mengonsumsi kafein bisa mengurangi risikonya?

Dilansir dari Medical News Today, kafein ternyata bisa mengurangi risiko penyakit jantung. Penyakit jantung atau kardiovaskular merupakan penyakit yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah dalam tubuh.

“Risiko dan manfaat minum kopi telah menjadi topik yang menarik minat ilmiah yang sedang berlangsung karena popularitas dan frekuensi konsumsi di seluruh dunia,” kata profesor Fakultas Kedokteran Feinberg Universitas Northwestern, Linda Van Horn, dalam laman Science Daily, Selasa, 9 Februari 2021.

Aterosklerosis atau penumpukan plak yang terdiri dari kolesterol, kalsium, dan fibrin (zat yang menyebabkan pembekuan darah) di arteri bisa menyebabkan penyempitan sehingga terjadi penyumbatan sebagian atau total. Inilah yang menyebabkan serangan jantung, stroke, atau kematian jaringan di ekstremitas yang dikenal orang sebagai gangren.

Peningkatan kadar kolesterol low-density lipoprotein (LDL) berkontribusi terhadap aterosklerosis. Sedangkan peningkatan kadar high-density lipoprotein (HDL) yang mungkin bersifat protektif.

Ini karena HDL membawa LDL dari arteri, lalu mengangkutnya dari darah ke hati di mana kolesterol LDL dipecah dan dihilangkan dari tubuh. Selain LDL tinggi atau kadar HDL rendah, kadar trigliserida (jenis lemak paling umum dalam tubuh yang menyimpan energi berlebih) yang tinggi juga meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke.

Protein pengikat elemen pengatur sterol 2 (SREBP2) mengatur kadar kolesterol LDL dalam tubuh. SREBP2 diaktifkan ketika kadar kolesterol dan kalsium dalam sel menurun. Protein ini lalu bergerak ke inti sel dan mengaktifkan gen yang mempengaruhi produksi kolesterol.

Pengatur gen produksi kolesterol ini meliputi 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme-A (HMG-CoA) reduktase, yang mengontrol laju produksi kolesterol; reseptor LDL, yang mengangkut kolesterol LDL dari darah ke dalam sel; dan PCSK9, yang mengontrol jumlah reseptor LDL.

Konsultan Lipid Emeritus di MemorialCare Heart & Vascular Institute di Orange Coast Medical Center Fountain Valley, Robert Greenfield, mengatakan PCSK9 melindungi hati dari kelebihan kolesterol. “Hati memiliki kemampuan untuk membuat reseptor di permukaannya, sebut saja mereka ‘tempat parkir’ untuk LDL atau kolesterol ‘jahat’,” katanya dalam laman Medical News Today, Selasa, 22 Februari 2022.

Greenfield melanjutkan, saat molekul LDL memutuskan parkir di tempat parkir, hati kemudian menyerap kolesterol itu ke dalam sel hati untuk membuat empedu, vitamin D, dan zat lainnya. Hati juga memproduksi molekul PCSK9 untuk menghindari terlalu banyak LDL memasuki tempat parkir dan terlalu banyak tempat parkir yang tersedia.

“PCSK9 pergi ke tempat parkir atau LDLR (reseptor LDL) yang ada di permukaan hati, dan sebenarnya menghancurkan mereka, sehingga jumlah LDLR tetap terkendali.” ujar Greenfield.

Studi terbaru menemukan orang yang mengonsumsi kafein dalam minuman nonalkohol dengan dosis lebih dari 600 miligram per hari dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Ini mengarahkan para peneliti di McMaster University Kanada untuk menyelidiki mekanisme di balik efek kardioprotektif kafein.

Hasil penelitian mereka dipublikasikan dalam jurnal Nature Communications. Studi ini terdiri dari serangkaian percobaan pada sel hati dan tikus. Hasilnya, kafein dapat:

memblokir ekspresi gen PCSK9 dan produksi protein PCSK9 dalam sel hati;

mencegah aktivasi SREBP2 dan ekspresi PCSK9 di sel hati;

menghambat sekresi protein PCSK9 dan meningkatkan LDLR pada tikus;

meningkatkan transportasi kolesterol LDL dari darah ke sel hati.

Para peneliti turut menguji bagaimana dosis kafein 400 miligram mempengaruhi kadar PCSK9 pada sukarelawan yang sehat dan berpuasa. Kafein ternyata mampu mengurangi kadar PCSK9 sebesar 25 persen dalam dua jam dan 21 persen dalam empat jam. Sementara peserta puasa pada kelompok kontrol yang tidak mengonsumsi kafein tidak mengalami perubahan kadar PCSK9 pada interval waktu tersebut.

“Jadi gagasan bahwa kafein mungkin sesuatu yang bermanfaat dan mencoba mencari tahu mengapa itu bermanfaat sangat penting. Kafein tampaknya mematikan produksi PCSK9,” kata Greenfield mengomentari hasil penelitian itu.

Menurut dia, itu adalah hal yang baik jika ada lebih sedikit PCSK9 karena akan ada lebih banyak reseptor hati. Selain itu, kemampuan untuk membersihkan kelebihan kolesterol dari darah juga lebih besar.

“Namun, belum ada bukti yang cukup jelas yang merekomendasikan peningkatan konsumsi kopi untuk mengurangi risiko penyakit jantung, seperti berhenti merokok, menurunkan berat badan atau berolahraga," kata direktur medis di Colorado Center for Personalized Medicine di University of Colorado School of Medicine David P. Kao, dalam laman Science Daily.

Menurut pedoman diet federal, tiga hingga lima cangkir kopi sebanyak delapan ons per hari dapat menjadi bagian dari diet sehat. Tetapi, itu hanya mengacu pada kopi hitam biasa.

Asosiasi Jantung Amerika memperingatkan minuman kopi populer seperti latte dan macchiato seringkali memiliki tinggi kalori dan memiliki tambahan gula serta lemak. Terlepas dari manfaatnya, penelitian juga menunjukkan kafein bisa berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan.

