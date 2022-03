Buah dan Sayuran Ini Bermanfaat Meningkatkan Imunitas

TEMPO.CO, Jakarta - Sistem imunitas menjaga tubuh manusia dari gangguan penyakit. Imunitas atau sistem kekebalan tubuh berguna melawan organisme asing yang membahayakan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang kompleks dipengaruhi keseimbangan yang tak hanya satu makanan atau nutrisi tertentu.

Mengutip Medical News Today, sistem kekebalan tubuh ini terdiri atas organ, sel, jaringan, dan protein. Keseluruhan unsur itu yang melawan patogen penyebab infeksi antara lain virus dan bakteri. Imunitas bisa ditingkatkan dengan mengonsumsi buah dan sayuran.

Apa saja buah dan sayuran yang bermanfaat untuk imunitas?

Bluberi

Bluberi mengandung flavonoid (anthocyanin) yang memiliki sifat antioksidan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Flavonoid bermanfaat juga untuk kekebalan saluran pernapasan. Mengonsumsi makanan yang mengandung flavonoid memperkecil risiko infeksi saluran pernapasan.

Jeruk

Buah jeruk mengandung vitamin C yang berguna meningkatkan produksi sel darah putih untuk mengatasi infeksi. Tapi, konsumsi vitamin C juga menyesuaikan kebutuhan harian. Mengutip Healthline, laki-laki dewasa membutuhkan 90 miligram vitamin C. Sedangkan perempuan 75 miligram.

Almon

Buah badam atau almon mengandung vitamin E sebagai antioksidan. Vitamin E larut dalam lemak. Orang dewasa membutuhkan 15 miligram vitamin E setiap hari.

Pepaya

Pepaya juga mengandung vitamin C, potasium, magnesium, dan folat. Mengonsumsi pepaya mengandung enzim pencernaan papain yang memiliki efek antiinflamasi.

Bayam

Bayam mengandung antioksidan dan beta karoten untuk kekebalan tubuh mengatasi infeksi. Seperti brokoli, bayam paling sehat jika dimasak sebentar, supaya nutrisinya tetap terjaga. Memasak bayam sebentar juga bermanfaat untuk tubuh menyerap vitamin A dari bayam.

RAHMAT AMIN SIREGAR

