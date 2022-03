Inilah 4 Peragaan Busana Kelas Dunia Selain Paris Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini media sosial di Indonesia ramai membicarakan Paris Fashion Week 2022. Pasalnya, banyak merek Indonesia yang mengaku tampil di acara peragaan busana itu. Namun ternyata acara yang diikuti bukanlah Paris Fashion Week. Klaim tampil di Paris Fashion Week ini pun dianggap kesalahan informasi yang bisa membodohi masyarakat.

Dilansir dari laman resmi Paris Fashion Week (PFW), PWF merupakan acara peragaan busana yang diikuti oleh para desainer kelas dunia serta digelar di Paris, Perancis. Bagi pecinta fashion dunia, PWF bukanlah satu-satunya perhelatan untuk mengenal tren fashion yang ada. Melansir Fashion United, berikut empat peragaan busana kelas dunia selain Paris Fashion Week:

1. New York Fashion Week

New York Fashion Week adalah acara dua tahunan yang dihelat setiap Februari dan September di New York. Seperti diketahui, Kota New York menjadi kiblat tren fashion di seluruh dunia. Acara ini pertama kali digelar tahun 1940-an, sekaligus menjadi acara peragaan busana pertama di dunia. Selama penyelenggaraannya, New York Fashion Week pernah dihadiri oleh desainer dunia, seperti Calvin Klein, Marc Jacobs, Ralph Lauren, dan banyak lagi.

2. London Fashion Week

London Fashion Week diselenggarakan oleh British Fashion Council (BFC) di London, Inggris. Acara peragaan busana dua tahunan ini pertama kali berlangsung pada Oktober 1983. Biasanya, akan menampilkan 250 desainer kelas dunia kepada khalayak global.

Pada 2018 lalu, London Fashion Week berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dinobatkan sebagai peragaan busana pertama yang bebas bulu hewan. Hal itu menyusul meningkatnya aksi protes dari aktivis hewan yang memprotes penggunaan bulu hewan dalam peragaan busana.

3. Milan Fashion Week

Milan Fashion Week diselenggarakan oleh Camera Nasionale della Moda Italiana (The National Chamber for Italian Fashion). Acara peragaan busana yang berlokasi di Kota Milan, Italia ini pertama dihelat pada 1958. Dilansir dari Fashion Rider, adanya perhelatan Milan Fashion Week menjadikan Kota Milan menjadi kiblat tren fashion dunia selain New York. Tak hanya itu, ia juga membentuk citra Milan modern yang lebih kontemporer.

4. Berlin Fashion Week

Berlin Fashion Week adalah acara peragaan busana yang relatif baru. Diselenggarakan setiap tahun selama Januari dan Juli di Brandenburg Gate, Berlin, Jerman. Acara ini dimulai pada 2007 dengan tujuan menampilkan kreasi desainer pemula.

Berlin Fashion Week pada dasarnya adalah upaya kolaboratif dari Senat Berlin dan Berlin Partner GmbH, agen kontak pusat untuk mengawasi tren pasar baru dan perdagangan luar negeri. Selain itu, dimaksudkan juga untuk mempromosikan Berlin sebagai pusat bisnis.

