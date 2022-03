Tak Ada Habisnya, Ini Ide Bisnis Makanan Online

TEMPO.CO, Jakarta -Di tahun 2022 ini, ekonomi mulai membaik pasca hantaman pandemi covid-19 dan bisnis makanan online diprediksi kian bergairah.

Hal itu karena mereka seperti kebal pagebluk, yakni, perilaku belanja online.

Dari “Navigating Indonesia’s E-Commerce: Omnichannel as the Future of Retail" menyebutkan ada 74,5 persen konsumen lebih banyak berbelanja online daripada berbelanja offline.

Laporan ini juga mengungkapkan bahwa pandemic membuat sekitar 17,5 persen konsumen offline mulai beralih mencoba berbelanja secara online. Mulai dari marketplace, website, hingga sosial media menjadi tempat untuk berbelanja hari ini.

Menyoal tentang bisnis online, salah satu yang tidak habis pasarnya adalah binis kuliner. Ada beberapa ide bisnis kuliner yang dapat dilakukan secara online.

Mengutip dari laman mitra.bukalapak.com, makanan beku atau frozen food telah cukup banyak dilakukan saat ini. Jenis usaha ini cukup mudah dilakukan dan lebih praktis. Apalagi, makanan frozen food cocok bagi konsumen yang memiliki banyak kesibukan.

Serta frozen food menghadirkan kemudahan dalam proses persiapan yang cepat. Namun, yang tak kalah penting, bila ingin menekuni bisnis berikut, maka freezer harus disiapkan agar kualitas produk frozen food terjaga. Lalu, untuk mencari stok dagangannya.

Dessert box

Makanan jenis ini mengalami kenaikan trend pembelian di masa pandemi. Apalagi, cukup punya penggemar dikarenakan rasanya yang manis dan enak. Membuatnya juga mudah karena cukup menata bahan-bahannya pada sebuah box.

Sebagian pembeli dessert box bukan hanya untuk dikonsumsi saja, tetapi juga mengisi penasaran terhadap jenis makanan yang sedang trending di media sosial. Untuk menjaga kualitas rasanya, sebaiknya simpan di dalam kulkas dan baru dikeluarkan saat akan dimakan.

Kue kering

Pada dasarnya kering ini sangat laku ketika ada waktu tertentu seperti bulan ramadhan, idul fitri, natal, imlek, dan lain-lain. Fungsi kue kering sendiri kebanyakan untuk menyambut tamu yang datang pada hari-hari spesial.

Momen-momen menjelang hari raya yang bentar lagi datang akan menjadi peluang bagus untuk bisnis kue kering yang bisa dilakukan secara online.

Jajanan bakso

Bakso menjadi salah satu makanan yang sangat familiar di lidah masyarakat Indonesia. Begitupun jenisnya yang banyak, ada kuah, goreng, bakar, hingga olahan.

Selain bahan yang cukup mudah diperoleh, baksonya saja pun bisa laku dijual dengan dibekukan dahulu. Sehingga bisa sebagai frozen food.

Aneka sambal

Dapat dikatakan, mayoritas masyarakat menyukai sambal sebagai penggugah selera. Bahkan teman wajib saat makan.

Budaya Indonesia yang beragam membuat jenis sambal yang ada pun begitu banyak macamnya. Ini tentu sebagai peluang bisnis yang menggiurkan, di mana salah satu kelompok masyarakat di area lain belum pernah mencoba jenis sambah dari daerah lain.

RAHMAT AMIN SIREGAR

