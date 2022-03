Ayo Kenali, Mana Bahasa Cinta yang Cocok buat Anda?

TEMPO.CO, Jakarta - Cara menunjukkan perasaan dan cinta terbagi menjadi beberapa cara. Bahasa cinta biasa diungkapkan untuk mengekspresikan rasa sayang.

Mengutip dari buku berjudul The 5 Love Language dari Gary Chapman, ada lima macam bahasa cinta yang ada pada diri seseorang. Chapman menulis bahasa cinta seseorang terbagi menjadi Words of Affirmation, Quality Time, Receiving Gifts, Acts of Service, dan Physical Touch.

Bahasa cinta sendiri bisa menjadi hal yang penting dengan tujuan memberikan dan menerima kasih sayang agar hubungan bisa berjalan dengan sehat. Berikut penjelasan mengenai lima jenis bahasa cinta menurut Chapman

Words of Affirmation

Kata-kata afirmasi merupakan bahasa cinta yang ditunjukkan dengan cara mengungkapkan perasaan secara langsung. Orang biasanya melakukan pengakuan secara verbal untuk menunjukkan keseriusannya. Contoh bahasa cinta ini yakni pemberian kata-kata pujian dan kasih sayang.

Quality Time

Waktu berkualitas biasanya diberikan kepada orang yang lebih suka menghabiskan waktu bersama pasangan untuk saling mengenal. Biasanya, orang dengan bahasa cinta ini enggan melakukan kegiatan yang tidak penting. Mereka pun mencari sesuatu yang berkualitas, bukan kuantitas.

Receiving Gifts

Menerima cinta, kasih sayang, hingga kejutan dari pasangan juga bentuk dari bahasa cinta. Apabila suka diberi hadiah dan kejutan, baik secara fisik atau perhatian, maka bahasa cinta Anda adalah Receiving Gifts.

Acts of Service

Melayani merupakan salah satu bentuk bahasa cinta yang paling disukai oleh wanita. Orang dengan bahasa cinta ini akan memberikan perhatian penuh dengan memberikan tindakan yang tulus kepada pasangan secara nyata. Misalnya dengan merawat ketika sakit, membelikan obat, menyuapi makan, hingga mengantar ke rumah sakit.

Physical Touch

Seseorang dengan sentuhan fisik akan merasa dicintai ketika diberi atau memberi kasih sayang secara fisik. Sentuhan fisik seperti berpelukan hingga berpegangan tangan menjadi bahasa cinta yang diungkapkan untuk menunjukkan kasih sayang.

Baca juga: Ungkapan Cinta Tak Harus Lewat Kata, Ini Cara Lainnya