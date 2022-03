5 Asupan Alami Ini Bermanfaat untuk Meredakan Pilek, Flu, Batuk

TEMPO.CO, Jakarta - Gejala pilek, flu, batuk terjadi tak hanya musim hujan, Kondisi itu menganggu aktivitas sehari-hari, karena terasa susah bernapas lega, tenggorokan gatal, hidung meler, bersin. Virus penyebab flu atau pilek memang mudah berkembang saat hujan, seperti dikutip dari situs web PennState.

Tapi, bukan kehujanan yang menyebabkan flu, melainkan kondisi tubuh yang terinfeksi virus atau bakteri. Saat hujan perubahan suhu yang mendadak memaksa tubuh beradaptasi. Kondisi itu membutuhkan energi. Perubahan suhu yang ekstrem ini menurunkan daya tahan tubuh, sehingga rentan terinfeksi virus atau bakteri.

Apa saja asupan alami yang berguna meredakan, pilek, flu, batuk?

Sup ayam

Mengutip Healthline, sup ayam hangat bercampur sayuran memperlambat pergerakan jenis sel darah putih neutrofil di tubuh. Fungsi neutrofil melindungi tubuh dari infeksi. Neutrofil yang bergerak lambat tetap terpusat di area tubuh yang membutuhkan penyembuhan. Sup ayam efektif mengurangi gejala infeksi saluran pernapasan atas. Sup yang rendah sodium bernilai gizi besar menjaga cairan dalam tubuh.

Jahe

Rebusan jahe meredakan batuk atau sakit tenggorokan. Sudah sejak berabad-abad jahe digunakan untuk pengobatan tradisional.

Madu

Madu yang dicampur teh dan lemon meredakan sakit tenggorokan, karena bersifat antibakteri. Madu juga berguna mengurangi batuk. Healthline merujuk penelitian, 10 gram madu yang dikonsumsi anak-anak sebelum tidur meredakan batuk dan pilek. Anak-anak pun bisa tidur nyenyak. Tapi, madu tidak boleh dikonsumsi anak di bawah 1 tahun, karena mengandung spora botulinum yang menganggu pencernaan.

Bawang putih

Kandungan senyawa allicin bersifat antimikrob. Bawang putih mencegah gejala pilek makin parah.

Lemon

Buah lemon, limau, jeruk, lemon dan sayuran hijau merupakan sumber vitamin C. Sari lemon yang dicampurkan dalam teh panas dan madu akan mengurangi dahak. Vitamin C dibutuhkan untuk sistem kekebalan tubuh. Itu berguna meredakan infeksi saluran pernapasan atas dan penyakit lainnya.

RAHMAT AMIN SIREGAR

