4 Manfaat Buah Lemon untuk Kesehatan Kulit

TEMPO.CO, Jakarta - Buah lemon mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Mengutip Healthline, satu buah lemon mengandung 31 miligram vitamin C atau 51 persen dari asupan harian. Vitamin C bermanfaat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke.Ekstrak lemon juga bermanfaat untuk mengendalikan berat badan.

Flavonoid dalam buah lemon berguna menurunkan risiko stroke iskemik pada perempuan. Stroke iskemik terjadi karena gumpalan darah menghambat aliran menuju otak. Mengutip Medical News Today, merujuk riset 70.000 perempuan di atas usia 14 tahun yang mengonsumsi lemon risikonya 19 persen lebih rendah terkena stroke iskemik. Itu jika dibandingkan yang minim mengonsumsi lemon.

Lemon juga bermanfaat untuk kesehatan kulit

Perawatan wajah berjerawat

Mengutip Healthline, jus lemon mengandung astringen yang berguna mengurangi peradangan dan minyak penyebab jerawat. Kandungan asam sitrat, sejenis asam alfa hidroksi (AHA), bermanfaat memecah sel kulit mati penyebab jerawat noninflamasi seperti komedo.

Efek antimikrob

Lemon memiliki efek antimikrob yang melemahkan bakteri propionibacterium acnes penyebab peradangan jerawat. Lemon juga bersifat antijamur yang bermanfaat mengobati ruam dan jamur kulit kepala.

Mencerahkan kulit dan mencegah ketombe

Lemon mengurangi bintik bekas jerawat di wajah. Lemon juga dimanfaatkan untuk mencegah kulit mengerisik (psoriasis) dan ketombe karena mengandung asam sitrat.

Meningkatkan kolagen

Kolagen merupakan protein alami yang akan menurun seiring bertambahnya usia yang mengakibatkan garis halus dan kerutan di kulit. Kandungan antioksidan, vitamin C dalam lemon mencegah radikal bebas yang merusak kolagen kulit. Penggunaan lemon untuk kulit juga bisa menyebabkan efek samping seperti iritasi. Penting untuk memahami kecenderungan kulit sensitif.

DELFI ANA HARAHAP

Baca: 5 Manfaat Lemon untuk Kesehatan, Mengendalikan Berat Badan, Mencegah Batu Ginjal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.