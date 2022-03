Alopecia Sebabkan Jada Pinkett Smith Botak, Apa Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Jada Pinkett Smith, istri aktor Will Smith, baru-baru ini mencukur habis rambutnya karena mengalami alopecia. Alopecia adalah istilah luas yang mengacu pada segala bentuk kerontokan rambut, kata Dr. Angela Lamb, dokter kulit bersertifikat di Mount Sinai di New York, dikutip dari The New York Times pada Selasa.

Penyebabnya bisa banyak. Beberapa orang, terutama pria, rambut rontok seiring bertambahnya usia karena perubahan hormon yang dikenal sebagai androgen dan itu dianggap sebagai bentuk alopecia. Jenis kerontokan rambut yang umum di komunitas kulit hitam adalah traksi alopecia, yang terjadi ketika rambut ditarik terlalu lama.

Alopecia juga bisa disebabkan oleh sistem kekebalan mulai menyerang folikel rambut dalam yang dikenal sebagai alopecia autoimun. Bentuk autoimun alopecia dapat disebabkan discoid lupus erythematosus, yang dapat menyebabkan luka dan jaringan parut pada wajah dan kulit kepala.

Central centrifugal cicatricial alopecia adalah kondisi lain yang berhubungan dengan kekebalan yang menyebabkan jaringan parut pada kulit kepala dan rambut rontok permanen. C.C.C.A. hampir secara eksklusif muncul di antara wanita kulit hitam antara usia 30-55 tahun dan penelitian menunjukkan itu mungkin menimpa sebanyak 15 persen wanita tersebut.

Bentuk umum lain dari alopecia autoimun adalah alopecia areata. Ketika berbicara tentang alopecia, orang sering mengacu pada jenis ini, yang mempengaruhi satu dari setiap 500-1.000 orang di Amerika Serikat. Tidak jelas jenis alopecia yang dimiliki Pinkett Smith, tetapi penampilannya menunjukkan itu adalah alopecia areata, kata Dr. George Cotsarelis, dokter kulit di Sekolah Kedokteran Perelman di Universitas Pennsylvania.

Kapan, mengapa dan bagaimana alopecia areata terjadi? Alopecia areata dapat muncul pada masa kanak-kanak, remaja, atau dewasa, kata Lamb. Orang yang memiliki kondisi tersebut cenderung kehilangan rambut dalam gumpalan, menyebabkan bintik-bintik botak bulat. Kata areata mengacu pada sifat kerontokan rambut yang tidak merata, ketika orang kehilangan semua rambut di kulit kepala, itu disebut alopecia totalis, dan ketika kehilangan semua rambut di tubuhnya, itu disebut alopecia universalis.

Beberapa orang dengan alopecia areata kehilangan sebagian rambut hanya di kulit kepala, sementara yang lain kehilangan di tempat lain di tubuh juga. Lebih dari separuh waktu, rambut yang rontok akan tumbuh kembali dalam waktu satu tahun, kata Cotsarelis. Tetapi, seringkali berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian, orang-orang juga mengalami kebotakan lain.

Tidak jelas apa yang menyebabkan alopecia areata, tetapi Lamb mencatat itu dapat memiliki komponen genetik. Jika orang tua memiliki alopecia areata, misalnya, anak mereka memiliki kemungkinan 1-10 persen untuk mengembangkannya juga. Alopecia areata juga dapat dipicu peristiwa stres dan kekurangan nutrisi, seperti kekurangan zat besi, kata Cotsarelis.

Dokter mendiagnosis alopecia areata dengan mengambil biopsi kulit kepala dan kemudian mengirimkannya ke ahli patologi yang mempelajari sel-sel kulit di bawah mikroskop untuk menentukan apa yang mungkin menyebabkan kerontokan rambut. Orang dengan alopecia areata lebih mungkin dibandingkan yang tidak memiliki kondisi untuk mengembangkan kondisi terkait juga, seperti penyakit tiroid, diabetes, alergi dan asma.

Beberapa obat dapat mengatasi alopecia areata tetapi beberapa perawatan tidak efektif untuk beberapa orang, kata Lamb. Jadi, pasien mungkin perlu mencoba beberapa pendekatan sebelum memutuskan sesuatu yang berhasil.

