Arti Mimpi Menikah dengan Orang Lain atau Bukan Pasangan

TEMPO.CO, Jakarta -Saat tidur, sering kali kita bermimpi suatu hal atau kejadian yang aneh yang keesokan harinya menimbulkan tanda tanya apa arti mimpi barusan.

Contohnya seperti mimpi menikah dengan seseorang yang bisa jadi bukan pasangan atau pacar, ataupun orang yang kita kenal. Bahkan saat itu, Anda sama sekali tidak sedang memikirkan tentang komitmen. Lantas, apa makna dari mimpi tersebut?

Mimpi menikah dengan orang lain mengandung beberapa makna, tergantung latar dari kejadian tersebut. Seorang penafsir mimpi bernama Lauri Loewenberg, melalui bukunya yang berjudul Dream on It: Unlock Your Dreams, Change Your Life (2011) menjelaskan perkara mimpi menikah dengan orang lain.

Menurutnya, mimpi dapat menggambarkan keinginan bawah sadar. Mimpi pernikahan juga memberi alarm pada seseorang terkait komitmen. Melalui mimpi tersebut, seseorang menjadi lebih sadar tentang bentuk komitmen.

Dilansir dari laman Dream Christ, mimpi menikah bisa saja berkaitan dengan perubahan dalam kehidupan pribadi atau profesional Anda. Dapat berupa sebuah awal yang baru atau perubahan rutinitas. Akan tetapi, mimpi tentang pernikahan juga dapat menunjukkan bahwa Anda memiliki konflik internal yang harus diselesaikan atau harus membuat keputusan penting.

Lebih lanjut, arti mimpi juga tergantung pada keadaan Anda di dunia nyata. Jika di dunia nyata Anda bahagia dan tidak memiliki pasangan, itu artinya akan ada sebuah perubahan signifikan di hidup Anda. Selain itu, bisa jadi di hati terdalam, Anda memang sedang ingin untuk menikah.

Di sisi lain, jika mimpi menikah dengan orang lain padahal Anda memiliki pasangan, artinya berbeda lagi. Mimpi tersebut adalah tanda bahwa Anda berniat untuk segera mengambil langkah selanjutnya.

Terlebih lagi jika hubungan Anda dan pasangan sudah cukup lama. Saat Anda sedang bahagia dengan hubungan tersebut, arti mimpi Anda sangat ingin menikah. Namun, apabila Anda bermimpi melihat atau menghadiri pesta pernikahan, waspadai perubahan profesi.

VIOLA NADA HAFILDA

