4 Manfaat Blewah untuk Kesehatan Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Blewah, buah yang sering digunakan sebagai menu takjil di bulan Ramadan, tak hanya memiliki rasa lezat. Ternyata, banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, mulai dari hidrasi yang tinggi hingga mendukung kesehatan mata.

Meskipun blewah selalu tersedia di toko buah atau pasar, buah ini akan mengeluarkan rasa terlezat ketika musimnya tiba. Biasanya, musim blewah dimulai pada awal April hingga akhir Agustus, tergantung tempat tinggal. Ahli diet terdaftar Fareeha Jay mengatakan blewah memiliki tekstur kasar namun buah ini memiliki rasa jeruk manis dan agak tajam yang menyegarkan.

Berbagai khasiat yang terkandung di blewah menjadikannya sangat serbaguna, bisa ditambahkan di salad dan smoothie serta menjadi camilan. Blewah juga dapat menjadi alternatif camilan bagi pecinta manis tetapi sedang ingin mengurangi konsumsi gula olahan. Berikut empat manfaat blewah untuk kesehatan, dilansir dari Real Simple.

Membantu tubuh tetap terhidrasi

Tubuh memerlukan asupan air yang teratur setiap hari. Tak hanya dari minum air, buah dan sayur-sayuran juga mengandung air.

“Blewah mengandung sekitar 90 persen air dan bisa menjadi pilihan tepat untuk memenuhi kebutuhan hidrasi harian. Tetap terhidrasi akan membuat jantung tetap terpompa dan otak berfungsi dengan baik,” kata Jay.

Sumber serat yang bagus

Serat membantu mengatur pencernaan dan menjaga usus dan gula darah tetap terkendali. Buah adalah salah satu jenis makanan yang terkenal tinggi serat.

“Blewah adalah sumber serat yang akan membantu kenyang lebih lama dan meningkatkan kesehatan usus. Buah ini juga akan menurunkan risiko diabetes, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker,” jelas Jay.

Mengandung banyak vitamin C

Blewah kaya vitamin C, vitamin esensial yang menawarkan sifat antioksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh. “Vitamin C akan melindungi sel-sel, menjaga kesehatan kulit, pembuluh darah, tulang, dan tulang rawan. Kebutuhan orang dewasa untuk vitamin C adalah 65 sampai 90 miligram per hari. Memakan 3 ons blewah akan memenuhi sekitar setengah kebutuhan vitamin C harian,” ungkapnya.

Mendukung kesehatan mata

Warna oranye pada blewah menunjukkan buah ini adalah sumber beta-karoten yang bagus, yang berubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Jay mengatakan lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan yang ditemukan dalam blewah, dapat mencegah radikal bebas, dapat membantu melindungi mata dan mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia.

“Zat ini akan mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan mata dan kulit,” kata Jay.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA

