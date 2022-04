6 Rekomendasi Serum Wajah untuk Kulit Berminyak

TEMPO.CO, Jakarta -Kulit berminyak menjadi penyebab timbulnya jerawat. Oleh sebab itu, perlu adanya perawatan wajah seperti menggunakan serum khusus untuk kulit berminyak.

Dikutip dari byrdie.com, kulit berminyak membutuhkan kelembapan jauh untuk membantu mengatur produksi minyak alami kulit yang disebut sebum.

Melansir dari berbagai sumber, berikut rekomendasi serum wajah untuk kulit berminyak:



1. Some by Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Serum.

Some by Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Serum mengandung tea-tree oil dan centella yang akan menenangkan kulit saat sedang bermasalah.

Selanjutnya ada AHA, BHA, dan PHA yang mampu membuat kulit lebih cerah dan terlihat sehat dengan cara mengangkat sel-sel kulit mati serta membantu proses regenerasi kulit.