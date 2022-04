Cara Melakukan Afirmasi untuk Motivasi Diri, Bedakan dengan Curhat

- Mulai kalimatmu dengan kata "Saya..." atau "Aku..." agar semakin personal dan mudah untuk diucapkan. Kamu juga dapat menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai kenyamananmu.

- Karena bertujuan sebagai motivasi diri, pastikan kalimat yang kamu tulis hanya mengandung hal-hal yang positif. Hindari kata-kata yang berkonotasi negatif, seperti, "tidak bisa", "tidak akan", "tidak yakin", dan sejenisnya.

- Jangan lupa, kalimat yang kamu tulis adalah pikiran, emosi, maupun kepercayaan yang sifatnya realistis dan dapat terwujud. Hindari hal-hal di luar kapasitasmu atau bersifat fantasi. Contoh "Aku yakin bisa melalui ini, walau akan terasa sulit. Aku akan mencoba perlahan, terima kasih untuk diriku sudah kuat sampai saat ini."