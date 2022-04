6 Manfaat Penting Si Kecil Daun Meniran

TEMPO.CO, Jakarta -Ungkapan kecil-kecil cabe rawit sepertinya cocok disematkan pada daun meniran. Bagaimana tidak, daun kecil berwarna hijau ini memiliki nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan.

Tanaman dengan nama ilmiah Phyllanthus niruri ini banyak tumbuh di daerah tropis dan mudah ditemui di Indonesia.

Kaya Antioksidan

Mengutip dari WebMD.com tumbuhan yang dikenal juga dengan nama Chanca piedra mengandung antioksidan berupa fitokimia yang dapat memperlancar aliran urin, mengatasi bakteri dan virus berbahaya, serta bersifat antiinflamasi.

Selain daunnya, bagian lain seperti batang dan bunganya juga dapat dimanfaatkan untuk membuat suplemen, seperti yang dikutip dari Healthline.com.

Suplemen yang berasal dari tumbuhan meniran dapat mengobati beberapa penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, hati, dan ginjal.

Berikut manfaat dari daun meniran dilansir dari Healthline.com:

1. Memecah Batu Ginjal

Selain disembuhkan dengan operasi, dalam kasus batu ginjal yang belum terlalu parah, daun meniran dapat menjadi obat yang mujarab, bahkan daun meniran juga disebut stone breaker. Dalam jurnal dengan judul Alkalinizing Agents: A Review of Prescription, Over-the-Counter, and Medical Food Supplements menyebutkan jika kandungan basa dalam dalam meniran dapat melawan batu ginjal yang bersifat asam. Selain itu kandungan zat alkali dan kalium sitrat dapat membantu mengeluarkan urin.

2. Mengobati Maag

Ekstrak dari daun meniran dapat membunuh bakteri Helicobacter pylori yang menjadi penyebab dari sakit maag. Penelitian ini dilakukan dengan menguji ekstrak daun meniran melalui tabung reaksi sehingga untuk penggunaan obat maag oral perlu diteliti lagi pasalnya dengan tabung reaksi ekstrak langsung mengenai bakteri.

3. Penyakit Liver

Kandungan antioksidan dalam daun meniran dapat meningkatkan fungsi hati dan melindungi hati dari kerusakan sel oleh radikal bebas. Daun meniran juga dapat mengobati hepatitis B atau infeksi yang terjadi akibat virus yang menyerang hati.

Bahkan daun meniran juga dapat berpotensi berfungsi sama bahkan mengungguli manfaat dari interferon atau obat anti virus yang dapat mengatur kekebalan tubuh

4. Menurunkan Kadar Gula Darah

Berdasarkan penelitian dalam artikel jurnal The Pharmacological Potential of Phyllanthus niruri oleh Natanael et al, penelitian yang dilakukan pada hewan menghasilkan jika meniran dapat menurunkan kadar gula darah. Akan tetapi efeknya pada manusia belum dapat dipastikan.

5. Menurunkan Tekanan Darah

Selain dapat menurunkan kadar gula darah, daun meniran juga dapat menurunkan tekanan darah. Sebab daun meniran dapat mengendurkan pembuluh darah. Dimana saat pembuluh darah menegang tekanan darah akan naik.

6. Mengobati Encok

Encok biasanya disebabkan oleh kandungan asam urat yang menumpuk dalam darah terlalu banyak. Dalam penelitian Natanael et al yang dituangkan dalam The Pharmacological Potential of Phyllanthus niruri juga disebutkan, daun meniran dapat menurunkan kadar asam urat dan menyeimbangkannya sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit asam urat.

Meski begitu, penelitian mengenai manfaat kesehatan daun meniran pada manusia masih diteliti lebih lanjut, pasalnya beberapa penelitian masih menggunakan subjek hewan atau dengan tabung reaksi.

TATA FERLIANA

