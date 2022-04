Efek Negatif Kelebihan Asupan Serat

TEMPO.CO, Jakarta - Asupan serat dibutuhkan untuk banyak hal yang berhubungan dengan kesehatan. Ternyata, makan terlalu banyak serat pun dapat menyebabkan ketidaknyamanan, yang berlebihan memang tidak baik.

Dilansir dari Eat This Not That, protein sebagai nutrisi penting. Namun jika terlalu banyak dapat menyebabkan kabut otak, kembung, dan penambahan berat badan. Ada juga vitamin seperti vitamin D yang dapat menyebabkan iritabilitas, kelelahan, atau mual.

Serat adalah komponen penting dari pola makan apapun dan dapat membantu berkontribusi pada kesehatan secara keseluruhan. Orang-orang di seluruh dunia yang memiliki tingkat umur panjang tertinggi makan banyak serat setiap hari. Asupan serat yang cukup telah dikaitkan dengan kesehatan usus dan telah terbukti berperan dalam meningkatkan berbagai risiko penyakit.

Serat diperlukan untuk saluran pencernaan serta jantung yang sehat, mikrobioma usus, dan pengelolaan berat badan, tekanan darah, serta kolesterol. Tapi, apa yang terjadi jika makan terlalu banyak serat?

Beberapa ahli diet berbicara mengenai kemungkinan efek samping makan terlalu banyak serat secara teratur. Menurut Trista Best, ahli gizi di Balance One Supplements, wanita dianjurkan mengonsumsi 21-25 gram serat sehari sedangkan pria 30-38 gram. Jika berlebihan maka ini yang akan terjadi:

Sembelit

Banyak orang fokus pada peningkatan asupan serat larut untuk membantu menurunkan kolesterol dan/atau meningkatkan kontrol gula darah. Sedikit yang mereka tahu bahwa meningkatkan asupan serat larut sebenarnya dapat menyebabkan sembelit, terutama tanpa minum air dalam jumlah yang cukup. Serat dan air bekerja sama untuk menghasilkan massa kotoran yang besar, membantu agar tetap bergerak melalui saluran pencernaan. Tanpa air, tinja akan terbentuk tetapi sulit bergerak. Pada akhirnya, jika meningkatkan asupan serat, Anda juga harus meningkatkan asupan cairan atau setidaknya pastikan minum cukup cairan setiap hari.

Diare

Meskipun serat dimaksudkan untuk membantu ke kamar mandi, terlalu banyak serat justru dapat menyebabkan sembelit atau diare. Menurut ahli diet, hal ini berkaitan dengan tidak hanya seberapa banyak Anda makan tetapi juga jenisnya. Ini karena serat, khususnya yang tidak larut, melunakkan tinja dan memiliki sedikit efek pencahar. Pertimbangkan untuk meningkatkan asupan serat secara bertahap sehingga sistem pencernaan punya waktu untuk menyesuaikan diri. Terakhir, cobalah untuk mendapatkan keseimbangan yang baik dari serat larut dan tidak larut.

Kelebihan gas yang tidak nyaman atau kembung

Terlalu banyak serat juga dapat dengan cepat menyebabkan ketidaknyamanan perut yang ekstrem, yaitu kembung atau gas, terutama ketika makan terlalu banyak serat dan terlalu cepat. Itu normal bagi bakteri usus untuk membuat beberapa produk sampingan gas saat mencerna makanan dan serat yang dikonsumsi. Tetapi ketika gas dan kembung bikin tidak nyaman, saat itulah Anda mungkin perlu mengevaluasi kembali konsumsi serat.

Baca juga: Nutrisi Pare, Makanan Pahit yang Bermanfaat Antioksidan