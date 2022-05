Beragam Manfaat Buah Leci, Bisa Jadi Sumber Vitamin C

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi dengan buah leci. Buah yang berbentuk bulat kecil ini dikenal karena daging buahnya yang manis berair. Buah leci memiliki ciri berwarna merah dengan kulitnya yang bersisik.

Buah leci kerap ditemukan dalam banyak olahan makanan, seperti jeli, koktail, manisan, dan es krim. Tak hanya itu, buah leci juga dikenal karena manfaatnya yang baik untuk kesehatan tubuh. Lantas, apa saja manfaat mengonsumsi buah leci?

Melansir dari WebMD, buah leci telah dibudidayakan selama ribuan tahun di Tiongkok. Saat ini, leci telah berkembang di berbagai daerah dunia, seperti India, Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Selain rasanya yang lezat, leci dikenal karena mengandung vitamin dan antioksidan yang sehat. Berikut adalah manfaat dari buah leci:

1. Meningkatkan imunitas tubuh

Dikutip dari Organic Facts, vitamin C tinggi pada leci dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C berperan sebagai senyawa antioksidan utama yang merangsang aktivitas sel darah putih. Selain itu, vitamin C merupakan garis pertahanan utama sistem kekebalan tubuh.

2. Menjaga kesehatan hati

Buah leci mengandung oligonol, sebuah suplemen makanan alami yang merupakan campuran antioksidan (proanthocyanidins). Antioksidan secara kimiawi diubah untuk meningkatkan penyerapannya dari usus. Melansir dari Healthline, oligonol dapat mengurangi lemak perut, kelelahan, dan peradangan setelah berolahraga.

3. Melancarkan sistem pencernaan

Buah leci dapat meningkatkan kesehatan pencernaan karena kandungan seratnya. Dilansir dari Organic Facts, buah leci bisa meningkatkan kelancaran sistem pencernaan dan merangsang gerakan peristaltik otot halus. Buah leci juga dapat merangsang cairan lambung dan pencernaan, sehingga penyerapan nutrisi menjadi efisien.

4. Menurunkan risiko terkena stroke

Dilansir dari Healthshots, buah leci dikenal karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Satu porsi 100 gram leci mengandung 71,5 miligram vitamin C. Asupan vitamin C ini membantu mengurangi risiko stroke.

5. Menurunkan glukosa darah

Ekstrak biji leci membantu mengurangi resistensi insulin. Melansir dari Proactive Health Labs, kandungan oligonol polifenol dalam buah ini juga dapat membantu melawan peradangan dan stres oksidatif yang berkaitan dengan diabetes dan obesitas.

NAOMY A. NUGRAHENI

Baca juga: Beragam Minuman Campuran Buah Leci Segar dan Sehat