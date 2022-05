Manfaat dan Risiko Berlatih Sit up

TEMPO.CO, Jakarta - Latihan sit up bermanfaat untuk memperkuat otot perut. Olahraga ini mengangkat bobot tubuh setelah berposisi telentang. Mengutip Healthline, sit up membangun kekuatan otot perut dan pinggul yang juga bermanfaat untuk mengurangi risiko nyeri punggung.

Manfaat sit up

Sit up olahraga sederhana untuk meningkatkan kekuatan otot perut tanpa perlu berolahraga di gym. Mengutip publikasi ilmiah berjudul Pengaruh Sit Up Terhadap Massa Otot, sit-up sudut 45 derajat, 90 derajat, dan 120 derajat terhadap otot perut merupakan latihan yang menggunakan sistem energi predominan anaerob.

Ciri khususnya, pengerasan otot sangat kuat karena respons dari pembebanan dinamis yang cepat di bagian yang mengalami tekanan. Manfaat sit up bagi otot perut meningkatkan tonus otot, massa otot, dan serabut otot.

Sit up yang tepat akan menjaga keseimbangan tubuh dan stabil saat beraktivitas sepanjang hari. Olahraga ini membuat kinerja bersamaan panggul, punggung bawah dan otot perut dengan pinggul. Keseimbangan tubuh berguna untuk mencegah kemungkinan terjatuh.

Healthline merujuk penelitian pada 2016, perempuan paruh baya yang masih mampu berlatih sit up mengurangi risiko sarcopenia atau hilangnya kekuatan otot karena faktor penuaan. Setidaknya melakukan sit up minimal 10 kali dalam satu hari bermanfaat meningkatkan massa otot dan fungsinya.

Sit up membantu bersamaan gerak panggul, punggung bawah, otot pinggul dan otot perut. Sit up juga berdampak positif untuk pernapasan diafragma. Diafragma yang sehat memperbaiki pola pernapasan, mengurangi stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Risiko sit up

Gerak sit up harus dilakukan sesuai ketepatan polanya supaya tak mengalami risiko buruk, seperti cedera otot atau ketegangan perut (kram). Mengutip Livestrong, kram terjadi karena sebelum sit up tak melakukan pemanasaan atau terlalu banyak mengonsumsi makanan yang menyebabkan iritasi usus. Dua hal itu bisa berdampak buruk terhadap masalah pencernaan setelah melakukan sit up.

Tak perlu memaksakan diri saat melakukan sit up, apalagi sampai berakibat kelelahan otot. Saat mengonsumsi makanan, sebaiknya tidak kurang dari dua jam sebelum melakukan sit up. Sebelum sit up, tak mengonsumsi kafein, vitamin C dosis tinggi, minuman bersoda, dan makanan yang terlalu banyak mengandung gula atau lemak.

BALQIS PRIMASARI

