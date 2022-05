Cek Kadar Vitamin C di Tubuh, Apakah Mencukupi?

TEMPO.CO, Jakarta - Vitamin C termasuk mikronutrien esensial yang diperlukan untuk berbagai proses vital dalam tubuh, termasuk fungsi sistem kekebalan, aktivitas antioksidan, dan bahkan kesehatan kognitif dan kardiovaskular. Meski demikian, banyak orang memiliki asupan dan sirkulasi darah yang tidak cukup kadar vitamin C meski memang agak rumit untuk diuraikan.

Menurut kumpulan data penelitian perwakilan nasional dari Survei Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional (NHANES), sekitar 6 persen orang dewasa Amerika Serikat dianggap kekurangan vitamin C atau asam askorbat, sementara 42 persen kekurangan kadar vitamin C. Angka-angka umum ini mencerminkan orang dengan status vitamin C rendah dalam tubuh berdasarkan kadar serum darah.

"Namun, kekurangan tidak jarang terjadi," kata Alexander Michels, koordinator penelitian klinis di Institut Linus Pauling di Universitas Negeri Oregon. "Diperkirakan sekitar 46 persen orang dewasa tidak cukup mengonsumsi vitamin C dari makanan saja."

Michels menjelaskan statistik ini juga tidak memberikan gambaran yang utuh. "Studi seperti NHANES mengevaluasi orang berdasarkan tingkat asupan untuk mencegah kekurangan, bukan yang dianggap optimal," katanya.

Michels menunjukkan Institut Linus Pauling merekomendasikan konsumsi setidaknya 400 miligram vitamin C sehari. Namun ternyata, hampir tidak ada orang atau kurang dari 90 persen populasi di AS mendapatkannya hanya dari makanan saja.

Di sinilah lebih banyak variasi nutrisi dalam pola makan seseorang dan suplementasi vitamin C yang ditargetkan masuk. Namun, tentu saja ada baiknya untuk memiliki pemahaman tentang kadar vitamin C dan apa artinya sebelum melakukan tes darah di fasilitas layanan kesehatan.

Jika tidak yakin dengan status vitamin C Anda dan ingin mempelajarinya lebih lanjut, ada beberapa tes yang dapat dijalani. Inilah yang perlu diketahui.

Tes kadar vitamin C

Jika tertarik untuk menguji kadar vitamin C, inilah saatnya untuk meminta bantuan tenaga perawatan kesehatan. "Diskusikan dengan dokter kekhawatiran Anda dan biarkan mereka memberi tahu jika menurut mereka tes darah untuk asam askorbat diindikasikan," saran Keri Gans, ahli diet dan penulis The Small Change Diet.

Anda mungkin mendapat sedikit penolakan atau keraguan dari praktisi kesehatan. "Pengujian vitamin C jarang terjadi dan biasanya dilakukan dengan sangat buruk," jelas Michels.

Dalam sikap yang lebih reaktif, bukan pendekatan penilaian gizi proaktif, saat ini dokter hanya menguji vitamin C ketika menduga Anda mungkin mengalami kekurangan. Namun, seperti yang dijelaskan oleh ahli gizi holistik Ella Davar, ada tes darah sederhana atau serum asam askorbat serum untuk menganalisis kadar vitamin C.

Prosesnya mudah dan mirip dengan tes darah lain. Darah diambil dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Memang, ada tes darah vitamin C yang tersedia dari semua fasilitas pengujian utama, namun, itu cukup lengkap untuk menentukan apakah Anda kekurangan vitamin C, dan kurang membantu untuk mengetahui kekurangan secara sensitif.

Davar mengatakan tes darah favoritnya yang dapat memeriksa kadar vitamin C adalah Panel Uji Mikronutrien SpectraCell. Panel ini mengukur kadar 31 vitamin, termasuk vitamin C, mineral, asam amino, lemak, antioksidan, metabolit, serta pengaruhnya terhadap fungsi sel.

"Tes ini juga mengukur kadar glutatione dan vitamin C, yang saya gunakan untuk mempersonalisasi rekomendasi diet untuk klien," kata Davar.

Jika menjalani tes darah vitamin C, Michels merekomendasikan untuk memastikan Anda tidak mengonsumsi suplemen vitamin C setidaknya satu hari sebelumnya untuk mendapatkan gambaran akurat tentang status vitamin C Anda.

"Anda harus membatasi asupan buah atau sayuran pada malam sebelum tes dan itu harus dilakukan saat puasa," katanya.

Seperti apa hasil tes vitamin C yang pas?

Menurut Gans, kadar serum asam askorbat yang normal secara klinis adalah 0,88-1,2 mg/dL. Michels mengatakan kadar yang ideal adalah sekitar 1 mg/dL.

"Jika di atas 2 mg/dL, Anda mungkin mengasup banyak vitamin C baru-baru ini yang masih ada dalam aliran darah dan itu tidak memberikan gambaran yang sangat baik tentang status Anda," jelasnya. "Jika di bawah 0,2 mg/dL, Anda dianggap kekurangan dan perlu segera dilakukan tindakan."

Hasil tes darah antara 0,2 dan 0,8 mg/dL dianggap berisiko kekurangan vitamin C. Insufisiensi atau hipovitaminosis C adalah dua istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan area abu-abu dari kekurangan vitamin yang ingin dihindari. Bahkan di dunia modern, kekurangan vitamin C adalah masalah yang jauh lebih besar daripada yang disadari kebanyakan orang Amerika.

Suplemen vitamin C berkualitas tinggi, seperti vitamin C mbg+ yang memprioritaskan penyerapan, bioefikasi, dan dosis, adalah cara yang bagus untuk memastikan Anda mendapatkan semua vitamin C yang dibutuhkan, ditambah bioflavonoid dari jeruk setiap hari. Sekali lagi, jika khawatir tentang status vitamin C Anda, bicaralah dengan penyedia layanan kesehatan yang memprioritaskan nutrisi. Mereka seharusnya dapat membantu memandu langkah selanjutnya sehingga Anda dapat mempertahankan kadar vitamin C yang sehat.

