Kesalahan Olahraga yang Berdampak Buruk buat Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak kebiasaan dalam rutinitas harian dengan tujuan panjang umur. Tetapi, ada kebiasaan olahraga yang tidak sehat yang harus dihindari untuk meningkatkan peluang hidup lebih lama.

Menurut StudyFinds, sebuah penelitian di Jepang, berolahraga terlalu banyak setiap hari tidak akan secara alami membuat umur panjang tapi justru dapat mempersingkat hidup. Sangat penting untuk menilai kembali dan mempelajari apa yang dilakukan. Semuanya dimulai dengan beberapa hal sederhana, makan makanan tinggi protein tanpa lemak, sayuran, buah, latihan kekuatan, meminimalkan stres sehari-hari, latihan kardio.

Berikut tiga kebiasaan olahraga tidak sehat yang cukup umum, dilansir dari Eat This Not That. Anda mungkin tidak menyadari melakukannya.

Mengabaikan pelatihan kardio zona 2

Meskipun latihan kekuatan dan melakukan kardio gaya HIIT sangat bagus untuk membangun otot dan membakar lemak, banyak penggemar kebugaran membuat kesalahan dengan mengabaikan latihan kardio, terutama latihan zona 2. Dengan berlatih di zona 2, Anda dapat membangun basis aerobik, meningkatkan fungsi mitokondria dan detak jantung istirahat, juga menurunkan tekanan darah. Tambahkan beberapa kardio kondisi mapan ke rotasi mingguan segera, khususnya pelatihan zona 2. Anda dapat dengan mudah melakukan rutinitas. Cukup mulai dengan dua sesi kardio selama 30-45 menit.

Melewatkan hari pemulihan

Jika merasa seolah-olah tidak membuat kemajuan apapun akhir-akhir ini dengan latihan, mungkin alasannya Anda meningkatkan intensitas dan/atau volume terlalu banyak dan kurang pemulihan. Anda harus menjadwalkan keseimbangan. Yang benar-benar perlu dilakukan adalah secara bertahap meningkatkan intensitas dan volume latihan dan rencanakan satu atau dua hari di mana Anda hanya fokus pada peregangan atau mobilitas atau sesi yang lebih ringan untuk memberikan tubuh istirahat.

Melakukan latihan ketahanan berlebihan

Kebiasaan buruk berikutnya yang harus diatasi untungnya tidak berlaku untuk banyak orang tetapi tetap menjadi salah satu yang perlu dihentikan secepatnya. Mirip dengan latihan kekuatan yang berlebihan, melakukan terlalu banyak kardio dapat membawa lebih banyak kerusakan daripada kebaikan untuk jantung. Melakukan beberapa jam kardio setiap hari dapat menyebabkan fibrilasi atrium dan masalah jantung lain.

