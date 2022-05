Ketahui Ciri dan Gunanya Kacamata Minus, Plus dan Silinder

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi Anda yang mengalami mata rabun atau kelainan refraksi mata, lensa kacamata yang Anda gunakan harus sesuai dengan gangguan penglihatan yang Anda alami. Misalnya, kacamata minus khusus untuk rabun jauh, dan kacamata plus untuk rabun dekat. Tak hanya itu, pilihan variasi lensa yang sesuai dan cocok juga penting untuk kenyamanan Anda melakukan aktivitas sehari-hari.

Lantas, apa perbedaan yang khas antara kacamata minus, plus, dan silinder? Bagaimana ketiganya mempengaruhi cahaya?

Mengutip visionlearningcenter.com, lensa plus dan minus umumnya sering digunakan oleh pekerja kantoran yang membutuhkan fokus lebih lama. Lensa plus yang berbentuk cembung, menyatukan cahaya dan sistem akomodatif harus rileks agar gambar tetap jernih. Saat Anda melihat suatu objek melalui lensa plus, maka objek tersebut akan tampak lebih besar dan lebih jauh.

Sementara lensa minus yang berbentuk cekung, cahaya divergen dan sistem akomodasi harus merangsang agar objek tetap terlihat jelas. Lensa minus bekerja dengan membuat objek tampak lebih kecil dan lebih dekat dengan Anda.

Pada suatu kondisi, seseorang sering mengalami kekaburan dan kelelahan tanpa memakai kacamata. Secara terapeutik, kekaburan dan kelelahan bisa menjadi hal biasa, karena penggunaan lensa dimaksudkan untuk meningkatkan dan Anda akan dapat menghapus gambar buram lebih cepat

Ciri Khas Kacamata Plus, Minus, dan Silinder

Melansir dari eyedocs.co.uk, berikut adalah ciri khas kacamata plus, minus, dan silinder bagi penderita gangguan penglihatan.

Kacamata Silinder (Lensa sfero-silindris menyebabkan gerakan menggunting pada rotasi)

Jika Anda memutar lensa di sekitar pusat optiknya, gambar salib akan tampak seperti gunting

Meridia prinsip ditentukan dengan menandai orientasi di mana garis silang tegak lurus

Kacamata Minus (Lensa minus menggerakkan bayangan ke arah yang sama ke lensa)

Jika Anda memindahkan lensa ke kanan, gambar bergerak ke kanan

Jika Anda menggerakkan lensa ke atas, gambar bergerak ke atas

Kacamata Plus (Lensa plus memindahkan bayangan ke arah yang berlawanan dengan lensa)

Jika lensa digeser ke kanan, bayangan akan bergerak ke kiri

Jika Anda menggerakkan lensa kacamata ke atas, gambar akan bergerak ke bawah, dan sebaliknya.

RISMA DAMAYANTI

