Kandungan Nutrisi dan Manfaat Mengonsumsi Buah Nektarin

TEMPO.CO, Jakarta - Buah nektarin mirip persik dari bentuk dan rasanya. Mengutip Healthline, nektarin mengandung vitamin C, vitamin A, dan serat. Kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan dalam buah nektarin bermanfaat kesehatan. Nektarin rendah kalori dan lemak.

Manfaat nektarin

Kesehatan kulit

Kandungan vitamin A dan tembaga dalam buah nektarin, nutrisi penting untuk kesehatan kulit. Vitamin A melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Sedangkan tembaga merangsang kolagen dan protein untuk kelenturan kulit. Kandungan niasin dalam nektarin juga sama manfaatnya untuk menjaga kesehatan kulit.

Mengendalikan tekanan darah

Nektarin mengandung nutrisi kalium. Asupan kalium bermanfaat menurunkan tekanan darah untuk mengurangi risiko hipertensi.

Kekebalan tubuh

Kandungan vitamin C meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk mengatasi infeksi. Manfaat vitamin C ini untuk kekebalan, termasuk memperkuat perlindungan kulit dari patogen penyebab penyakit. Vitamin C mampu meningkatkan kemampuan sel kekebalan untuk membunuh patogen dan mengurangi kerusakan jaringan di bagian yang infeksi.

Berat badan

Walaupun rasanya manis, tapi nektarin rendah kalori dan lemak. Nektarin cenderung tak terlalu mempengaruhi berat badan.

