Hari Hipertensi Sedunia: Ketahui Sayuran Peredam Hipertensi

TEMPO.CO, Jakarta -Hari ini tepat tanggal 17 Mei merupakan Hari Hipertensi Sedunia.

Hipertensi atau yang sering dikenal dengan darah tinggi ini yaitu ketika tekanan darah di atas 140/90 mmHg, dan dianggap parah jika tekanannya di atas 180/120 mmHg.

Padahal, tekanan darah normalnya kurang dari 120/80 mmHg. Seiring waktu, jika hipertensi tidak diobati, dapat menyebabkan kondisi kesehatan seperti penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke.

Penyebab dan Cegah Hipertensi

Penyebab hipertensi pun bermacam-macam. tetapi sebagian besar disebabkan karena pola hidup. arang beraktivitas atau jarang berolahraga dapat meningkatkan risiko adanya hipertensi sebagaimana dilansir dari laman Centers for Disease and Control and Prevention.

Selain itu, penyebab hipertensi karena diet yang tidak sehat atau mengonsumsi makanan yang buruk.

Untuk mencegah hipertensi, kita harus memulai pola hidup yang lebih sehat.

Perbanyak aktivitas fisik adalah salah satunya. Kemudian dilansir dari Medical News Today, hipertensi juga dapat dicegah dengan menghindari rokok dan alkohol, menghindari stress, mengurangi konsumsi garam, serta banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayuran.

Bagaimana Bila Terlanjur?

Namun, apabila Anda terlanjur memiliki hipertensi, terdapat cara untuk meredamnya. Satu dari sekian cara untuk meredam hipertensi atau mengontrol tekanan darah tinggi yaitu dengan makanan.

Dikutip dari Cleveland Clinic, berikut ini merupakan makanan yang dianjurkan untuk mengontrol tekanan darah tinggi:

Susu skim dan yoghurt.

Daging tanpa lemak.

Kalkun dan ayam tanpa kulit.

Sereal siap saji rendah garam.

Sereal panas yang dimasak (tidak instan).

Keju rendah lemak dan rendah garam.

Buah-buahan (segar, beku, atau kalengan tanpa tambahan garam).

Sayuran (segar, beku atau kalengan, tanpa tambahan garam).

Item berwarna hijau, oranye, dan merah yang kaya akan potasium dan mineral yang membantu menurunkan tekanan darah.

Tujuannya adalah 5-9 porsi buah dan sayuran per hari.

Nasi, pasta, dan kentang.

Roti (muffin Inggris, bagel, roti gulung, dan tortilla).

Demikian deretan makanan yang dianjurkan untuk mengendalikan atau meredam hipertensi.

VIOLA NADA HAFILDA

