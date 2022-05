Daftar Suplemen Alami yang Membantu Tidur

TEMPO.CO, Jakarta - Tidur menjadi salah satu kebutuhan wajib manusia karena berkaitan dengan kesehatan dan akibat-akibat lainnya. Banyak orang yang mengalami kesulitan tidur mungkin karena stres. Obat-obatan yang membantu untuk tidur memang banyak, tapi obat tidur alami ini bisa menjadi pilihan.

Dilansir dari Medical News Today, suplemen valerian bisa membantu mengatasi kesulitan tidur karena mengandung akar valeria, yaitu tanaman herbal yang bisa jadikan obat untuk mengatasi kesulitan tidur. Menurut pakar kesehatan, akar valerian ini dapat membantu meringankan gejala kecemasan dan membuat cepat mengantuk.

Jika kesulitan untuk mencari akar valerian, beberapa suplemen bisa jadi alternatifnya yang mengandung campuran akar valerian, passion flower, lemon balm, dan chamomile.

Suplemen melatonin juga dapat membantu untuk meningkatkan hormone melatonin dalam tubuh. Melatonin merupakan hormone yang dapat membantu seseorang untuk rileks dan tertidur. Dengan mengkonsumsi suplemen ini, maka bisa membantu mendatang rasa kantuk.

Lavender adalah tumbuhan berbunga yang bisa membantu anda untuk meningkatkan kualitas tidur. Dalam sebuah tinjauan sistematis yang berjudul Effect of Lavender on Sleep, Sexual Desire, Vasomotor, Psychological and Physical Symptom among Menopausal and Elderly Women: A Systematic Review (2019), disimpulkan bahwa tumbuhan lavender dalam bentuk kapsul atau aroma terapi tidak hanya membantu orang tidur, tetapi juga meringankan gejala anxiety.

Selain dari dua jenis tadi, suplemen magnesium juga bisa menjadi pilihan obat tidur alami karena bisa meningkatkan mineral magnesium. Ini bertanggung jawab untuk berbagai fungsi fisiologis dalam tubuh.

Dalam sebuah penelitian, suplemen magnesium dapat membantu meningkatkan kualitas dan waktu tidur yang signifikan. Bahkan studi penelitian terbaru menyimpulkan bahwa suplemen magnesium cukup efektif untuk meringankan insomnia.

Dan yang terakhir adalah suplemen glisin, yaitu obat tidur alami yang bisa meningkatkan asam amino yang dapat membantu untuk mengatur siklus bangun dan tidur. Itulah beberapa obat tidur alami yang mungkin bisa jadikan pilihan untuk mengatasi kesulitan tidur.

RAHMAT AMIN SIREGAR

Baca juga: Tiga Obat Alami yang Membantu Masalah Tidur