Java Jazz Kembali, Berikut Sejarah Jazz dan Alirannya

Penampilan penyanyi asal Amerika Serikat Dionne Warwick diatas panggung Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2018 di JIExpo Kemayoran, 2 Maret 2018. Penyanyi era 60an tampil memukau pengunjung dengan melantunkan lagu diantaranya Walk on By, Heart, Girl dan Never Fall in Love Again. TEMPO/Nurdiansah