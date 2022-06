4 Jenis Penyakit Kulit Psoriasis

TEMPO.CO, Jakarta - Psoriasis penyakit kulit yang menyebabkan bercak merah, gatal, bersisik. Bagi sebagian orang, psoriasis juga menimbulkan nyeri persendian, seperti ruam kulit atau psoriasis arthritis.

Mengutip Health Digest, psoriasis mempengaruhi bagian tubuh yang berlainan rasa sakitnya ringan hingga parah. Psoriasis dipengaruhi kondisi autoimun yang menyebabkan penumpukan sel kulit yang menyebabkan pecah-pecah. Ciri psoriasis peradangan dan kemerahan di sekitar kulit.

Psoriasis kulit mengerisik berwarna putih yang jika dibiarkan berkembang akan menjadi bercak merah yang tebal, dilansir Healthline. Terkadang, kulit akan pecah-pecah berdarah. Psoriasis proses produksi kulit cepat. Sel kulit tumbuh dari dalam perlahan naik ke permukaan. Siklus hidup sel kulit satu bulan. Proses psoriasis kelebihan produksi menyebabkan penumpukan sel kulit.

Sisik biasanya berkembang di bagian persendian, siku dan lutut. Tapi psoriasis juga berkembang di bagian tubuh lain, tangan, kaki, leher, wajah. Jenis psoriasis yang tak biasa di kuku atau mulut. Merujuk publikasi ilmiah berjudul Psoriasis Prevalence in Adults in the United States (2021), sekitar 7,5 juta orang dewasa Amerika berusia 20 dan lebih tua mengalami psoriasis, tingkat prevalensi 3 persen.

Jenis psoriasis

Psoriasis plak

Merujuk American Academy of Dermatology, psoriasis plak menyebabkan bercak merah dan meradang warna kulit terang dan ungu atau keabu-abuan. Bagian itu tertutup sisik putih. Plak itu biasanya muncul di siku, lutut, dan kulit kepala.

Psoriasis gutata

Psoriasis gutata biasanya dialami semasa kanak-kanak. Jenis psoriasis ini menimbulkan bintik kecil berwarna merah muda atau ungu. Bagian yang paling mengalami psoriasis gutata, yait lengan dan kaki. Bintik cenderung tak menebal tebal atau menonjol seperti psoriasis plak.

Psoriasis pustular

Psoriasis pustular rentan dialami orang dewasa. Psoriasis pustular menyebabkan lepuh putih berisi nanah dan bagian merah atau ungu tergantung warna kulit yang meradang. Psoriasis pustular biasanya muncul di tangan atau kaki, tapi ada kecenderungan bisa melebar di bagian lain.

Psoriasis inversa

Psoriasis inversa menyebabkan bagian kulit yang meradang tampak berkilau. Bercak psoriasis inversa berkembang di bagian tubuh yang ada lipatan kulit, salah satunya ketiak.

YOLANDA AGNE

