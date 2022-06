Asal Usul Electra Complex, Alasan Perempuan Mencintai Pria Lebih Tua

TEMPO.CO, Jakarta - Jika laki-laki suka perempuan lebih tua disebut sindrom Oedipus Complex, maka hal serupa juga bisa terjadi pada perempuan. Kebalikannya adalah Electra Complex sebagai kondisi psikologis yang membuat wanita cenderung tertarik pada pria yang lebih tua, bahkan seumuran bapaknya.

Dalam healthline.com, Electra Complex digambarkan sebagai sindrom bisa datang pada anak perempuan berusia antara tiga hingga enam tahun yang cenderung memusuhi ibunya, tetapi malah memiliki keterikatan pada bapaknya sendiri.

Teori ini digagas oleh Sigmund Freud dan dikembangkan oleh Carl Jung pada 1913 mengacu pada mitologi Yunani. Electra merupakan putri dari Agamemnon dan Clytemnestra. Ibu Electra memiliki kekasih lain bernama Aegisthus. Kemudian, Electra meminta tolong kakaknya, Orestes, untuk membunuh Clytemnestra dan Aegisthus.

Freud, pakar psikologi itu mengatakan biasanya anak perempuan dekat dengan ibunya sampai nanti dia sadar tidak punya kemaluan pria. Hal ini, berdampak anak perempuan membenci ibunya karena mengira ibunya mengebiri dia. Tetapi, anak perempuan ini merasa dirinya lebih kuat dari ibunya. Sehingga ia mencari perhatian ke ayahnya. Sikap itu disebut dengan Feminine Oedipus Attitude.

Sindrom ini membuat anak menginginkan untuk memiliki orang tua secara seksual sehingha dia mendekat dan cari perhatian ayahnya. Ketiga masa remaja atau pubertas, baru dia bakal mulai tertarik dengan pria yang tidak memiliki hubungan dekat dengannya.

Agar meminimalisir sindrom electra complex tentunya dengan memberi edukasi adalah ketika tahap phallic stage atau pada usia 3-6 tahun. Pemberian edukasi pada tahap ini penting untuk memberitahu peran gender dan memahami seksualitas.

Kemudian ketertarikan wanita dalam mencari pasangan yang dirangkum yaitu sederhana mencari kemapanan dan stabilitas. Artinya pria tua dilihat lebih matang baik secara emosional juga finansial. Sedangkan pria tua hanya melihat wanita dari sisi kesuburannya.

Setidaknya itu yang digambarkan Profesor Madeleine Fugere yang juga penulis The Social Psychology of Attraction and Romantic Relationships, Profesor Madeleine Fugere dilansir dari Grazia Daily. Maka itu pria tua lebih menarik ketimbang laki-laki muda di mata wanita.

WINDA OKTAVIA

Baca: Electra Complex, Gadis Tertarik Kepada Lelaki Lebih Tua Bahkan Seusia Ayahnya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.