TEMPO.CO, Jakarta - Suhu optimal saat minum air hangat direkomendasikan berkisar 54 hingga 71 derajat Celsius. Temperatur air di atas suhu tersebut dapat menyebabkan luka bakar atau melepuh. Lalu, apa bahaya minum air hangat yang terlalu panas?

Para ahli di The International Agency for Research on Cancer (IARC) di bawah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yang berkantor pusat di Lyon, Prancis, menyimpulkan bahwa mengonsumsi minuman panas mungkin dapat menyebabkan kanker kerongkongan.

Mengutip dari Science, seorang ahli epidemiologi di Pusat Penelitian Kanker Jerman di Heidelberg, Rudolf Kaaks, mengatakan minum air panas dapat menyebabkan kanker kerongkongan adalah masuk akal.

Menurut ahli yang pernah bekerja di IARC di masa lalu itu, hal ini karena air panas yang mendidih dapat menyebabkan peradangan, yang diketahui meningkatkan risiko kanker.

“Sedikit yang diketahui tentang efek minuman yang dikonsumsi pada suhu di atas 65 derajat Celsius. Tetapi data apa yang ada menunjukkan bahwa mereka dapat menyebabkan kanker kerongkongan,” kata Kaaks.

Namun, ahli epidemiologi kanker di Cambridge, Paul Pharoah, mengungkapkan temuan ini memiliki relevansi terbatas untuk orang-orang di Inggris atau AS.

Tetapi kemungkinan dapat ditemui di daerah di mana masyarakatnya gemar minum teh atau kopi ketika suhu masih panas di atas 65 derajat Celsius.

“Karena sangat jarang orang di sini (Inggris atau AS) minum teh pada suhu yang ditentukan oleh IARC sebagai sangat panas,” kata Pharoah.

Bahkan, bagi mereka yang tinggal di Cina, Iran, dan sebagian Amerika Selatan, di mana teh secara tradisional diminum sangat panas, tidak jelas seberapa besar risiko yang ditimbulkan minuman panas ini.

Meski klaim air panas menyebabkan kanker belum jelas, namun menurut Kaaks, nasihat untuk tidak meminum air panas dapat bermanfaat bagi sebagian orang dan itu tidak mungkin menyebabkan kerugian apa pun.

“Saya pikir tidak apa-apa untuk memberi tahu publik: Jangan minum teh Anda terlalu panas,” kata dia.

Lalu, amankah minum kopi atau teh dalam keadaan masih panas?

Minum kopi atau teh panas aman bila suhu air di bawah 65 derajat Celsius. Pharoah menegaskan, minum kopi atau teh tetap aman asalkan tidak terlalu panas. “Dengan kata lain, kita tidak perlu khawatir tentang minum kopi karena kemungkinan risiko kanker,” katanya.

