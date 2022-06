5 Cara Turunkan Berat Badan Tanpa ke Gym

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika hendak turunkan berat badan, salah satu saran yang kerap terdengar adalah pergi ke pusat kebugaran. Padahal sebenarnya tidak semua orang harus datang ke gym, demi menurunkan berat badan mereka. Ada beberapa rutinitas sehari-hari yang bisa membantu Anda turunkan berat badan. Salah satunya dengan diet dengan menjaga pola makan atau bahkan meminum pil penurun berat badan. Bagi Anda yang malas ke gym, sebenarnya ada cara menurunkan berat badan tapi masih aman dan sehat bagi Anda.

Berikut tips mudah turunkan berat badan tanpa ke gym, dilansir dari Eat This Not That:

1. Berjalan di mana pun dan kapan pun Anda bisa

Hanya 30 menit jalan cepat setiap hari dapat membakar sekitar 150 kalori ekstra. Ingatlah bahwa semakin cepat Anda bergerak dan semakin banyak langkah yang Anda ambil, semakin besar jumlah kalori yang akan Anda bakar.

2. Tingkatkan aktivitas harian normal Anda

Cobalah untuk meningkatkan gerakan Anda setiap hari. Telah terbukti bahwa menjaga berat badan tetap membutuhkan aktif secara fisik. Melakukan aktivitas yang sehat menurunkan risiko Anda untuk begitu banyak kondisi kronis, termasuk diabetes, stroke, serangan jantung, beberapa jenis kanker, dan penyakit kardiovaskular. Ini juga akan menurunkan tekanan darah tinggi, nyeri arthritis, kecemasan, depresi, risiko osteoporosis, dan banyak lagi.

3. Lacak asupan makanan Anda

Ada banyak aplikasi smartphone yang terjangkau dan mudah digunakan yang bisa berguna. Faktanya, sebuah penelitian yang dilakukan di Duke University menunjukkan bahwa individu yang kelebihan berat badan dapat melacak asupan makanan harian mereka melalui aplikasi smartphone secara signifikan.

4. Banyak Minum

Tubuh Anda membutuhkan air dan tidak mengandung kolesterol atau lemak. Jadi minumlah. Anda dapat menyesap sesuatu yang akan menambah nol kalori. Minum air dapat memberi Anda rasa kenyang, berpotensi mencegah Anda makan lebih banyak.

5. Mulailah rutinitas Anda

Ada jenis olahraga non-tradisional lainnya yang dapat membantu Anda turunkan berat badan sambil bersenang-senang. Coba hiking, lompat tali, dan bahkan mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam acara amal lokal di mana Anda dapat aktif dan membantu komunitas Anda.

