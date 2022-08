Jangan Salah Pilih Suplemen Vitamin C, Simak Dulu Saran Berikut

TEMPO.CO, Jakarta - Kekurangan vitamin C bisa menyebabkan berbagai penyakit. Selain itu, vitamin C juga memiliki efek antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan radikal bebas. Vitamin C berperan penting dalam berbagai proses yang terjadi dalam tubuh, termasuk menjaga dan mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh, pembentukan kolagen, protein, neurotransmiter, dan meningkatkan penyerapan zat besi.

Memilih suplemen vitamin C yang berkualitas sangat penting bagi kesehatan tubuh. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan suplemen vitamin C agar tidak salah adalah sebagai berikut.

Pertimbangkan nutrisi

Pemilihan suplemen yang tepat akan menunjang kesehatan tubuh. Walau demikian, pertimbangkan untuk memilih jenis suplemen berdasarkan sumber nutrisi. Khususnya bagi vegan atau vegetarian, sebaiknya baca terlebih dulu sumber nutrisi yang terkandung pada suplemen tersebut apakah bebas dari produk hewani atau tidak.

Tentukan jenis

Anda bisa memilih salah satu dari beberapa jenis dan ukuran suplemen vitamin C yang ada di pasaran, apakah dalam bentuk permen karet, pil, bubuk, atau kunyah. Jika tidak suka suplemen berupa pil yang ukurannya mungkin terlalu besar bisa mempertimbangkan suplemen vitamin C kunyah, berbentuk tablet, atau bubuk yang dilarutkan di air.

Cek sertifikasi

Perlu diketahui yang beredar tidak membutuhkan persetujuan pengawas obat Amerika Serikat (FDA) karena tidak diatur oleh badan tersebut. Meskipun demikian, Anda bisa memilih suplemen yang memiliki label terverifikasi USP sebab suplemen dengan label ini telah diperiksa oleh Konvensi Farmakope AS dan telah dipastikan berisi bahan-bahan sesuai yang tercantum pada label, baik dari segi komposisi maupun jumlah. Selain itu, suplemen tersebut juga telah sesuai dengan USP Good Manufacturing Practices dan FDA dengan menggunakan proses sanitasi yang terkontrol dengan baik.

Pilih penjual terbaik

Tidak hanya dalam memilih suplemen vitamin C, dalam hal penjual pun sebaiknya pilih yang memiliki reputasi baik. Memang, banyak pilihan apotek, toko vitamin, atau bahkan situs web yang menyediakan berbagai jenis suplemen vitamin. Namun, akan lebih baik apabila memilih yang mampu menyediakan produk dengan kualitas terbaik dan melayani setiap konsumen secara profesional.

Faktor kenyamanan

Satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan ketika memilih suplemen yaitu faktor kenyamanan. Faktor yang satu ini bisa berupa penawaran harga yang murah atau berdasarkan kelengkapan suplemen tersebut. Dengan kata lain, bebas memilih apakah mengonsumsi jenis suplemen multivitamin makanan utuh atau beberapa vitamin terpisah.

Baca label dan perhatikan bahan tambahan

Biasakan selalu membaca label pada kemasan suplemen yang akan dibeli. Perhatikan komposisinya, baik dari segi dosis maupun bahan tambahan yang terkandung. Misalnya, memilih suplemen vitamin C yang tidak mengandung gula karena memiliki riwayat diabetes atau sedang menjalankan program diet rendah gula. Selain itu, hindari suplemen yang mengandung bahan berbahaya seperti titanium dioksida, pewarna buatan, atau minyak terhidrogenasi.

Konsultasi dokter atau ahli gizi

Untuk bisa menentukan suplemen vitamin C yang tepat, konsultasikan hal tersebut pada dokter atau ahli gizi. Hindari mengonsumsi suplemen tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dulu, terutama jika memiliki riwayat penyakit tertentu atau sedang minum obat lain sebab pada umumnya mereka akan membantu dan memberikan saran suplemen yang paling sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Jadi konsumen cerdas

Terakhir, jangan mudah tergiur dengan iklan atau kemasan yang terlihat menarik, khususnya yang membuat klaim suplemen tersebut memiliki khasiat yang tinggi. Misalnya, mampu meningkatkan energi atau menurunkan berat badan dalam waktu yang singkat. Ingatlah, klaim yang dibuat oleh pemilik penghasil suplemen tidak harus diverifikasi oleh FDA. Jadi, lebih baik bersikap waspada dan hati-hati terhadap suplemen yang menawarkan perbaikan cepat atau adanya jaminan uang kembali.

