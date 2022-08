4 Manfaat Tidur Siang Bagi Anak-anak

TEMPO.CO, Jakarta -Saat anak-anak tumbuh dan berkembang, manfaat tidur siang memberi tubuh dan pikiran mereka waktu untuk beristirahat dan mengisi kembali energi mereka.

Ditambah lagi, jika anak-anak terlalu lelah, sebenarnya lebih sulit bagi mereka untuk tertidur dengan mudah di malam hari. Maka dari itu, orang tua punya peran untuk memastikan anak memiliki waktu tidur yang cukup.

Agar lebih jelas, Melansir WebDM, simak 4 manfaat bagi anak yang biasa tidur siang:

Tidur siang dapat membantu anak belajar. Satu studi yang dilakukan terhadap anak usia prasekolah menunjukkan bahwa tidur siang membantu mereka bermain lebih baik dalam permainan memori.

Baru-baru ini, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Science mengemukakan bahwa bayi menunjukkan tingkat memori yang lebih tinggi setelah dibiasakan tidur siang tepat setelah pembelajaran tersebut diberikan.

Tidur siang membantu anak-anak tetap bugar. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak cukup tidur atau yang tidurnya tidak teratur cenderung memiliki tingkat obesitas yang lebih tinggi. Sebagian alasannya mungkin terkait dengan cara mereka makan saat lelah.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak cenderung makan lebih banyak ketika mereka tidak cukup tidur. Mereka juga cenderung memilih makanan yang tidak sehat. Ditambah lagi, ketika anak-anak lelah, mereka tidak akan memiliki banyak energi untuk aktif dan berolahraga yang cukup, padahal memastikan tubuh bergerak adalah bagian penting jika ingin memiliki berat badan yang ideal.

Anak yang cukup istirahat cenderung berperilaku baik. Studi yang dilakukan di University of Colorado, Boulder meneliti balita saat mereka menyelesaikan teka-teki. Ketika mereka melewatkan tidur siang selama 90 menit, anak-anak menunjukkan peningkatan 31 persen dalam respons emosional negatif ketika mereka tidak dapat menyelesaikan teka-teki yang sangat sulit.

Mereka juga menunjukkan penurunan 34 persen dalam respons emosional positif setelah menyelesaikan teka-teki yang lebih mudah.

Lebih banyak tidur, suasana hati jadi lebih baik. Satu studi menunjukkan bahwa anak berusia 2 tahun yang melewatkan tidur siang, mereka kelihatan kurang gembira, lebih cemas, dan memiliki reaksi yang lebih buruk terhadap peristiwa yang membuat frustrasi.

Demikian aneka manfaat tidur siang untuk si buah hati. Jadi rutinkanlah jika si kecil sudah suka tidur siang dibandinkan bermain sepanjang hari.

NOVITA ANDRIAN

