Bukan Pilek Sembarang Flu, Kenali 4 Tipe Virus Influenza

TEMPO.CO, Jakarta - Perubahan cuaca secara esktrem ini biasanya turut mempengaruhi kesehatan masyarakat Indonesia sebagai penduduk negara tropis. Salah satu penyakit yang sering terjadi adalah flu atau infeksi virus influenza yang ditandai dengan sakit tenggorokan, batuk, maupun pilek.

Belakangan ini, kondisi Indonesia dalam cuaca yang tidak menentu. Bahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika alias BMKG mengeluarkan peringatan dini perihal cuaca ekstrem di 23 provinsi di Indonesia hingga 3 September 2022

Walaupun sering terjadi, ternyata virus influenza memiliki banyak jenis. Secara medis, virus ini dikategorikan menjadi empat tipe, yaitu Tipe A, B, C, dan D. Berikut adalah penjelasannya sebagaimana dihimpun dari beberapa sumber.

Tipe-Tipe Virus Influenza

Tipe A

Pada umumnya, influenza tipe A bisa menyerang hewan ataupun manusia. Dua jenis influenza tipe A yang menyerang hewan adalah subtipe H5N1 yang menyerang unggas dan subtipe H1N1 yang menyerang babi. Tidak jauh berbeda dengan penyakit flu lainnya, beberapa gejala dari influenza tipe A adalah batuk, sakit tenggorokan, nyeri di badan, demam, dan bersin-bersin.

Tipe B

Secara medis, influenza tipe B dan tipe A tidak jauh berbeda. Perbedaan utama keduanya terletak bahwa influenza tipe B hanya menyerang manusia, tidak sama dengan tipe A yang bisa menyerang hewan.

Menurut laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, influenza tipe A dan tipe B inilah yang biasanya menyerang masyarakat Indonesia ketika cuaca esktrem. Sementara itu, gejala yang terjadi hampir sama dengan flu lainnya.

Tipe C

Sama halnya dengan tipe B, influenza tipe C juga hanya menyerang manusia. Dikutip dari laman biofarma.co.id, dibandingkan dua tipe di atas, influenza tipe C cenderung lebih ringan dan tidak berbahaya.

Tipe D

Perlu diketahui bahwa mulanya kategorisasi virus influenza hanya sampai tiga jenis saja, yaitu tipe A, B, dan C. Namun, seiring perkembangan medis, Centers for Disease Control atau CDC menemukan tipe baru, yaitu tipe D. Merujuk laman Very Well Health, tipe ini biasanya diasingkan atau dikecualikan dan masuk pada tipe mandiri di luar tipe-tipe sebelumnya.

Oleh karena itu, belum cukup banyak yang diketahui tentang tipe ini, tetapi para ahli memprediksikan bahwa penularan virus influenza tipe D dari hewan ke manusia memiliki kemungkinan yang sangat kecil.

