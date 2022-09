4 Pandangan Medis tentang Roh Keluar dari Tubuh atau Astral Projection

TEMPO.CO, Jakarta - Pengalaman visual di luar tubuh salah satu kejadian ini disebut astral projection. Mengutip Healthline, astral projection disebut juga out-of-body experience (OBE). Orang-orang yang memiliki kondisi neurologis seperti epilepsi kemungkinan akan mengalami kondisi ini.

Beberapa kondisi astral projection antara lain perasaan melayang di luar tubuh, persepsi melihat ke bawah dari ketinggian, melihat diri dari atas, terasa yang terjadi itu sangat nyata. Proyeksi astral diartikan pula sebagai perjalanan dalam sudut pandang esoterisme menggambarkan pengalaman roh keluar dari tubuh. Asumsi dasarnya roh keluar dari fisik untuk melakukan perjalanan.

Pandangan medis mengenai astral projection

1. Hipnotis

Mengutip Live Science, penulis Beyond the Body: An Investigation of Out-of-the-Body Experiences, Susan Blackmore menjelaskan, orang yang mengalami astral projection mendapat skor lebih tinggi ukuran kemampuan hipnotis. Orang yang mengalami perjalanan astral mudah menerima sugesti hipnotis, tenggelam dalam sesuatu yang diperhatikan dan dibayangkan.

Menurut Susan, orang yang mengalami fenomena astral projection lebih imajinatif dan berfantasi. Meskipun, itu tidak mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba, dan tidak menunjukkan gejala psikopatologi atau penyakit mental.

2. Neurologis

Pada 2021, Cureus Journal of Medical Science menerbitkan publikasi makalah Astral Projection: A Strange Out-of-Body Experience in Dissociative Disorder yang meneliti seorang anak laki-laki berusia 15 tahun.

Makalah itu memerinci banyak kemungkinan penyebab pengalaman di luar tubuh. Beberapa di antaranya kondisi neurologis seperti serangan epilepsi dan migrain, kekurangan pemrosesan visual, vestibular, multisensor, psikedelik dan penggunaan obat.

3. Vestibular

Pada 2017, laporan The Atlantic menganalisis sekitar 210 pasien dengan gangguan vestibular. Sistem vestibular bagian dalam telinga yang membuat tubuh merasa seimbang.

Apabila terjadi masalah vestibular, seseorang merasakan ketakseimbangan tubuh, seperti sensasi mengambang. Sekitar 14 persen pasien dengan vestibular melaporkan pengalaman keluar dari tubuh atau astral projection.

4. Temporoparietal

Mengutip Medical News Today, Olaf Blanke, ilmuwan ahli saraf yang terlibat dalam eksperimen di Swiss memandang pengalaman OBE terkait kegagalan untuk menyatukan informasi multisensori dari tubuh sendiri di persimpangan temporoparietal (TPJ).

TPJ bagian yang menghimpun berbagai informasi. Pusat aktivitas masukan dari thalamus yang menyampaikan informasi sensorik dan sistem limbik yang penting dalam emosi dan memori. Ini juga mengambil data dari sistem visual, pendengaran, dan somatosensori atau sensasi tubuh.

Tapi, fenomena OBE atau astral projection orang yang dinyatakan sehat masih menjadi misteri dalam dunia sains.

Baca: Pandangan Roh Keluar dari Tubuh atau Astral Projection antara Esoteris dan Medis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.