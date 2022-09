Anjing Lekas Tua, Berikut Umurnya Dibandingkan dengan Manusia

Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Anda memilihara anjing untuk teman sehari-hari? Hewan ini tentu tidak dapat selamanya bersama dengan kita. Anjing “lekas tua” karena umur anjing lebih singkat ketimbang manusia.

Umur hewan ini bergantung pada ukurannya. Artikel berjudul How to Calculate Dog Years to Human Years dalam laman akc.org, umur anjing berukuran kecil atau puppy memiliki harapan hidup lebih lama dibandingkan anjing berukuran besar.

Para ilmuwan menyimpulkan bahwa setiap 4,4 pound atau sekitar 2 kilogram akan mengurangi harapan hidup anjing sekitar satu bulan. Anjing besar dapat lebih cepat meninggal karena penyakit yang berkaitan dengan usia dan penyakit. Umumnya usia tua rentan mengalami tumbuhnya sel abnormal dan kematian akibat kanker.

Anjing besar mulai dari umur 5-6 tahun, akan bertambah sepuluh tahun dan naik lima tahun selanjutnya. Sedangkan umur 8-9 naik sebesar enam tahun dan seterusnya. Anjing besar dari umur 3-4 tahun akan bertambah enam tahun dan seterusnya, sedangkan umur 15-16 naik sebesar tujuh tahun.

Aakan halnya anjing ukuran sedang dari umur 5-6 tahun bertambah tujuh tahun dan seterusnya. Sedangkan pada umur 6-7, 10-11, 12-13, dan 14-15 akan naik sebesar enam tahun. Selain itu umur yang disebutkan akan berlanjut lima tahun. Berikut Umur anjing dibandingkan dengan usia manusia:

Anjing Ukuran Kecil

1 tahun = 15 tahun manusia

3 tahun = 28 tahun manusia

5 tahun = 36 tahun umur manusia

10 tahun = 56 tahun umur manusia

16 tahun = 80 tahun umur manusia

Anjing Sedang

Anjing berukuran sedang berarti sekitar 21-50 lbs atau sekitar 9-23 kilogram.

1 tahun = 15 tahun manusia

3 tahun = 28 tahun manusia

5 tahun = 36 tahun manusia

10 tahun = 60 tahun manusia

16 tahun = 87 tahun manusia

Anjing besar

Anjing berukuran besar berarti berukuran 51-100 lbs atau 23-45 kilogram.

1 tahun = 15 tahun manusia

3 tahun = 28 tahun manusia

5 tahun = 36 tahun umur manusia

10 tahun = 66 tahun umur manusia

16 tahun = 99 tahun manusia

Anjing Sangat Besar

Anjing berukuran sangat besar berarti berukuran 100 lbs lebih atau lebih dari 45 kilogram.

1 tahun = 15 tahun manusia

3 tahun = 31 tahun manusia

5 tahun = 45 tahun manusia

10 tahun = 79 tahun manusia

16 tahun = 121 tahun manusia

FATHUR RACHMAN

