Jaga Daya Tahan Tubuh dengan Asupan Bergizi: Ini Daftar 5 jus Buah Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Daya tahan tubuh yang maksimal bisa menurunkan risiko berbagai penyakit. Ada banyak cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh, salah satunya dengan cara mengonsumsi vitamin dan mineral dari buah-buahan, dalam bentuk jus buah.

Selain bisa dikonsumsi secara langsung, Anda bisa mengolah buah-buahan menjadi smoothie atau jus. Hal ini akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Berikut jus yang efektif meningkatkan daya tahan tubuh:

1. Jus jeruk, jeruk bali, dan jeruk lainnya

Mengutip dari Healthline, jeruk merupakan sumber vitamin C yang memiliki sifat antioksidan, melindungi sel-sel tubuh dari zat yang merusak. Kekurangan vitamin c bisa menyebabkan penyembuhan luka menjadi lama, respon imun terganggu, dan ketidakmampuan untuk melawan infeksi.

Jika Anda sedang menderita pilek, vitamin C dosis tinggi bisa meringankan gejalanya. Batas toleransi konsumsi vitamin C adalah 2.000 mg per hari.

2. Jus apel hijau, wortel, dan jeruk

Kombinasi apel, wortel, dan jeruk efektif meningkatkan daya tahan tubuh. Apel dan jeruk merupakan sumber vitamin C.

Sedangkan, wortel kaya vitamin A yang juga baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Wortel juga mengandung vitamin B6 yang berperan dalam proliferasi sel imun dan produksi antibodi.

3. Jus bit, wortel, jahe, dan apel

Selain meningkatkan daya tahan tubuh, jus ini bisa mengurangi gejala peradangan.

Peradangan seringkali menjadi respon imun terhadap infeksi yang berasal dari virus atau bakteri.

Penderita rheumatoid arthritis baik mengonsumsi jus ini, sebab jahe memiliki efek antiinflamasi alias anti peradangan.

4. Jus semangka dan daun mint

Mengutip dari Kompas.com, semangka mengandung vitamin C dan arganin yang efektif meningkatkan daya tahan tubuh.

Perlu Anda ketahui, satu porsi jus semangka dengan daun mint mengandung arginin, citrulline, magnesium, vitamin A, dan vitamin C.

5. Jus tomat

Jus tomat kaya akan kandungan vitamin B9 alias folat. Kandungan tersebut berperan membantu menurunkan risiko infeksi. Tidak hanya itu, magnesium menyediakan magnesium yang bermanfaat melawan peradangan.

Demikian 5 jus buah terbaik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi di musim pancaroba yang sudah melanda sebagian wilayah Indonesia saat ini.

INDRI BOUFAKAR

Baca juga : 6 Cara Menjaga Daya Tahan Tubuh Selama Musim Pancaroba

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.