Mendiang Ratu Elizabeth II dan Topi Sebagai Ikon, Alasannya?

TEMPO.CO, London -Penampilan Ratu Elizabeth II selalu menarik dan ikonik dengan topinya. Kebiasaan sang Ratu yang mengenakan topi serasi dengan mantelnya menjadi ciri khas Ratu yang memimpin kerajaan Inggris tersebut.

Penampilan sang Ratu yang mudah dikenali dengan mantel berwarna cerah, topi yang serasi, sepatu hitam, dan tas pesanan. Semua bagian pakaian Ratu Inggris itu memiliki makna, terutama topinya.

Berbeda dengan perempuan modern lainnya, Ratu Elizabeth II tetap konsisten bergaya dengan topinya, sebagaimana disebutkan sejarawan Inggris Robert Lacey menjelaskan kepada jurnalis mode Elizabeth Holmes untuk buku barunya, HRH: So Many Thoughts on Royal Style, bahwa wanita modern sangat jarang yang memakai topi sebagai pakaian kerja, kecuali tentara.

Topi Sebagai Ikon Wanita Inggris

Topi sendiri merupakan ikon penting bagi wanita Inggris, khususnya anggota kerajaan. Dilansir dari BBC, protokol kerajaan menyatakan bahwa wanita harus mengenakan topi untuk semua acara resmi.

Aturan tersebut sudah ada sejak tahun 1950-an. Pada masa itu, memakai topi bagi wanita merupakan trend dan mereka tidak diperkenankan memperlihatkan rambut mereka didepan umum.

Tak hanya itu, penggunaan topi sendiri dinilai bermanfaat karena dapat melindungi kepala dari hujan maupun teriknya panas matahari. Penampilan vintage Ratu Elizabeth II tersebut juga menjadi gaya unik tersendiri dari sang ratu. Pasalnya, sebelum Ratu tidak ada yang berpenampilan seperti itu.

Mengutip dari Page Six, ada beberapa model topi yang digemari oleh Ratu Elizabeth II, mulai dari topi berukuran kecil, topi baja motif bunga, topi ala sorban, topi ungu hydrangea, topi jerami, dan masih banyak lainnya.

Ratu Elizabeth II disambut oleh penduduk di luar Rumah Sakit Baragwanath di kotapraja Soweto barat daya Johannesburg, Afrika Selatan, 23 Maret 1995. REUTERS/Stringer/File Foto

Dilansir dari NDTV.com, tidak ada aturan undang undang tertulis terkait aturan berpakaian kerajaan, namun ada semacam aturan etiket serta protokol tradisional lama.

Ada sisi praktis dari aturan berpakaian sang Ratu Elizabeth II, bahkan jika dirinya terlihat seperti mempertahankan tradisi lama, dengan mengenakan topi dan sarung tangan di depan umum. Dengan tinggi 1,63 meter, topi berwarna cerah memungkinkannya untuk dipilih di tengah orang banyak, juga payung tembus pandang dan sepatu haknya.

MELINDA KUSUMA NINGRUM

