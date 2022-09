50 Ucapan Selamat Menikah Sederhana, Lucu, Penuh Makna dan Doa

TEMPO.CO, Jakarta - Pernikahan merupakan momen spesial bagi setiap sepasang kekasih. Momen tersebut tentunya menebar kebahagiaan kepada siapapun baik sahabat maupun kerabat dekat mempelai. Umumnya, keluarga, sahabat atau kerabat memberikan ucapan selamat menikah sederhana. Kata-kata selamat menikah biasanya berisi ungkapan kegembiraan dan doa penuh arti.

Ucapan Selamat Menikah

Memberikan ucapan selamat menikah yang simple tetapi bermakna bisa menjadi cara menunjukan rasa berbahagia. Pemilihan kata yang tepat dapat memberikan kesan tersendiri dan akan selalu diingat oleh kedua mempelai. Bukan hanya disampaikan secara langsung, tulisan ucapan pernikahan juga dapat dicantumkan ketika Anda membagikan kado.

Supaya tidak salah, sebelum menghadiri akad nikah maupun resepsi, lebih baik Anda mempersiapkan ucapan pernikahan keren. Berikut daftar ucapan selamat menikah happy wedding yang memiliki maksud begitu dalam sampai ke hati.

Ucapan Selamat Menikah Simpel untuk Teman

- Selamat menempuh hidup baru, kawanku. Akhirnya engkau dipertemukan dengan jodoh yang tertulis untukmu. Walaupun sudah lama dinantikan, pasanganmu datang di saat yang tepat.

- Tiada kata yang mampu melukiskan, melihat kebahagiaan sahabatku dikaruniai pasangan. Semoga kalian saling melengkapi, saling melindungi, dan saling mencintai selamanya.

- Selamat meraih status baru sebagai suami/istri. Dulu kamu sendiri dalam sedih. Kali ini kamu tak perlu khawatir lagi. Karena ada dia yang selalu ada di saat suka dan duka.

- Setelah kata sah terucap, kamu sudah berganti status menjadi istri/suami. Di saat itulah, kamu berikrar untuk sehidup semati. Semoga kalian saling mendukung dan hidup rukun.

- Tiada lagi kesedihan, yang ada hanyalah kegembiraan. Hari ini ialah hari bersejarah. Di mana kamu telah mendapatkan tambatan hati. Happy wedding!.

Ucapan Pernikahan untuk Saudara yang Menyentuh

- Selamat menikah, saudaraku. Semoga hari-harimu diisi keberkahan dan kebaikan. Semoga kedamaian selalu melengkapi bahtera rumah tanggamu.

- Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu pula dengan pernikahan. Namun yakinlah bahwa kalian mampu menghadapi dan melewati segala macam rintangan. Asalkan kalian tak pernah ragu untuk bergandengan tangan.

- Selamat hari pernikahan, saudaraku. Kamu telah menemukan belahan jiwa yang saling melengkapi. Serta menerima kekurangan satu sama lain. Semoga segalanya dimudahkan.

- Pernikahan itu ibarat buah yang mempunyai musim. Ada masanya rumah tangga sedang terpuruk dan tak berdaya. Namun janganlah menyerah dan tetap berusaha. Semoga kalian selalu bekerja sama dalam keluarga.

- Pernikahan itu layaknya sebuah buku kosong. Suami dan istri yang mengisinya dengan kisah setiap hari. Selalu bersama merawatnya, saudaraku. Semoga sakinah mawaddah warrahmah.

Doa Ucapan Pernikahan

- Semoga mahligai rumah tanggamu dikelilingi kepercayaan, cinta kekal abadi, humor, dan gairah.

- Semoga apa yang kamu janjikan kepadanya dapat terwujud. Dan cintamu padanya tidak pernah pudar meski tergerus oleh waktu.

- Semoga kehidupan baru kalian berisi keindahan, hal-hal fantastis, dan luar biasa. Dan menjadi keluarga yang selalu bergembira.

- Aku berharap kisah kehidupan kalian selalu mulus dan berakhir indah. Selamat atas pernikahannya.

- Semoga cinta kalian selalu tumbuh seperti tanaman yang dipupuk. Disiram dengan kasih sayang dan dirawat dengan penuh perhatian.

- Ciye, selamat sudah berhasil melepas gelar sebagai jomblo veteran. Akhirnya tidur gak lagi menatap dinding, tetapi sudah bisa membelai rambut istri.

- Selamat nikah bro, akhirnya gak galau lagi. Doain aku cepet nyusul ya.

- Hayo, sudah jadi suami. Jangan nakal lagi, jangan suka keluyuran malam-malam. Ada istri yang menunggumu di rumah.

- Selamat sudah jadi istri. Jangan lupa belajar masak ya, biar gak setiap hari makan mie rebus terus.

- Wah, sudah gak ngenes lagi, nih. Nggak nyangka, kawanku satu ini laku juga. Ditunggu kesebelasan keponakannya ya.

Ucapan Selamat Menikah yang Sederhana

- Semoga hari ini menjadi awal dari kebahagiaan yang tiada henti. Semoga hidup kalian dipenuhi canda dan tawa.

- Pernikahan itu menyatukan dua orang yang berbeda dalam banyak hal. Belajarlah mengalah dan saling menghormati. Semoga hidup kalian selalu dihinggapi keceriaan.

- Tidak akan pernah ada pernikahan ideal. Masalah rumah tangga pasti selalu datang menyapa. Namun kalian harus bisa meredam emosi dan bekerja sama. Selamat memulai hidup bahagia.

- Jangan ragu untuk meminta bantuan dan belas kasih dari pasangan. Karena pernikahan adalah upaya menutupi kekurangan. Semoga menjadi keluarga penuh cinta.

- Badai rumah tangga memang memuakkan, tetapi itu merupakan bumbu pelengkap. Kuatkan rasa cinta kalian dan jangan pernah bosan. Semoga hanya kematian yang memisahkan.

Ucapan Selamat Menikah yang Inspiratif

- Kunci utama suksesnya pernikahan adalah kepercayaan. Baik suami maupun istri harus membangunnya bersama. Semoga kalian menjadi pasangan harmonis dan sejahtera.

- Pernikahan bukan hanya di dunia, tetapi juga untuk menuju surga-Nya. Semoga engkau dapat menjadi bidadari yang dipilih Tuhan untuk suamimu. Dan suamimu mampu menjadi imam terbaik yang dikirim oleh-Nya.

- Perempuan adalah tulang rusuk pria. Ketika kamu menikah, jangan biarkan tulang rusuknya kembali patah. Terima dia baik kelebihan dan kekurangannya. Semoga ikatan cinta kalian tak pernah surut.

- Selamat atas janji sehidup semati. Hari ini adalah hari yang akan mengubah hidupmu. Semoga selalu kuat ikatan cintamu bersama suami/istri.

- Pernikahan adalah anugerah Tuhan yang tiada batas. Segala berkah dan doa dihaturkan untuk kalian. Semoga kalian menjadi pasangan sejati.

Ucapan Selamat Menikah Bahasa Inggris dan Artinya

- Best wishes on your beautiful day. And today, you start a new chapter of life. Congrats!. Artinya, doa terbaik di hari bahagiamu. Dan hari ini, kamu memulai sebuah fase kehidupan. Selamat.

- Your wedding day will go. But your love for him/her will be forever. Happy for you!. Artinya, hari pernikahanmu akan selesai. Namun cintamu kepadanya akan selamanya. Bahagia untukmu.

- Today is the beginning. Here’s to you two!. Artinya, hari ini dimulai untuk kalian berdua.

- Wishing you all of the happiness and joy. Happy life together!. Artinya, semoga kalian diselimuti kebahagiaan dan kegembiraan. Selamat hidup bersama.

- All the best wishes for a wonderful couple. Happy wedding!. Artinya, semua harapan terbaik untuk pasangan luar biasa. Selamat menikah.

- Selamat, engkau telah memasuki fase menjalani hidup baru. Menikah adalah jalan menuju kesempurnaan ibadah. Semoga Allah SWT. selalu melindungimu. Dan bahagia selalu bersama suami/istri dan anak cucumu kelak.

- Pernikahan itu ibarat pintu gerbang. Selanjutnya kehidupan pasca pernikahan akan dimulai. Semoga kalian selalu berada di jalan-Nya. Meraih ridho Allah SWT. dan berusaha menjadi pasangan kekasih yang terus beribadah kepada-Nya.

- Turut berbahagia di hari besar kalian ini. Semoga langgeng dan hanya maut yang dapat memisahkan. Dan semoga Allah SWT. telah menetapkan kedua nama kalian dalam keabadian cinta.

- Barakallahu laka. Semoga Allah SWT. melimpahkan rezeki yang berlipat ganda untuk kalian. Serta menjadikan kalian sebagai pasangan yang mendapatkan rahmat-Nya.

- Selain ucapan pernikahan barakallah, Anda juga bisa memberikan ucapan pernikahan Islami seperti : Selamat menjalani bahtera rumah tangga. Allah SWT. telah mempersatukan kalian dalam ikatan janji suci. Mudah-mudahan Allah SWT. selalu memberkahi kalian.

Ucapan Pernikahan Kristen

- Berkat Tuhan Yesus telah tiba. Semoga cinta kasih selalu hadir di antara kalian.

- Posisikan Tuhan Yesus untuk pernikahan yang kuat. Semoga pintu kebahagiaan selalu terbuka untuk kalian.

- Semoga kalian dipenuhi cinta melalui Kristus. Karena pernikahan adalah kasih Tuhan yang sangat berharga.

- Semoga Tuhan memberkati pernikahan ini dengan sukacita dan karunia.

- Percayalah bahwa Tuhan yang menjadikan ikatan pernikahan. Jangan relakan manusia memisahkannya.

Ucapan Pernikahan Kreatif

- Kepercayaan adalah penyangganya, cinta adalah bahan bakarnya. Pernikahan itu membutuhkan keduanya. Seperti kalian berdua yang menyatu karena asmara. Selamat menikah.

- Jalan-jalan ke daerah Waru. Jangan lupa membeli buah. Duh, senangnya pengantin baru. Kemana-mana bisa berdua.

- Naik haji ke Kota Mekkah. Pulangnya, tidak lupa mencoba kurma. Selamat ya, sudah menikah. Semoga selalu bahagia bersama.

- Kota apel ada di Malang. Kota lele ternyata di Lamongan. Selamat nikah, kawanku sayang. Semoga cepat dapat momongan.

- Beli teh langsung diseduh. Supaya bisa nambah stamina. Dulu nyanyi “Payung Teduh”. Sekarang suka lagu “Sempurna”.

Itulah contoh ucapan pernikahan sederhana, tetapi bisa berfungsi sebagai doa yang penuh makna. Selain kehadiran Anda, ucapan selamat pada pengantin wajib diberikan sebagai ungkapan rasa bahagia. Anda bisa memilih kalimat lucu untuk teman dekat atau kalimat formal untuk rekan kerja.

