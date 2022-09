Debut Jeno NCT Jadi Idol Pertama Pembuka Show di New York Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Jeno NCT mengukir sejarah dengan menjadi idol K-Pop pertama yang membuka fashion show di New York Fashion Week, Selasa 13 September 2022. Lee Jeno menjadi model pembuka fashion show Peter Do, yang digelar di 28 Liberty Street, Manhattan’s Financial District, New York, Amerika Serikat. Koleksi desainer ini adalah bagian dari kemitraan dengan perusahaan hiburan terbesar Korea Selatan, SM Entertainment.

Jeno NCT turun ke runaway fashion show bersama model berpengalaman, sesama bintang K-pop, Shohei rookie SM Entertainment dan Eunseok. Rapper itu tampil chic mengenakan jaket tuxedo, celana hitam berkaki lebar, yang bagian punggungnya terbuka, dan sepatu hak tinggi. Setelah itu, anggota sub unit NCT Dream itu menghadiri pesta yang digelar desainer di DUMBO House di Brooklyn.

Di laman Instagram-nya, dia membagikan beberapa foto dari fashion show itu, termasuk foto dengan Peter Do. "Itu adalah adalah momen yang sangat spesial, Peter Do," tulisnya dalam salah satu keterangan unggahannya.

Peter Do memberikan apresiasi kepada para bintang K-Pop yang turut andil dalam fashion show-nya. “Saya sangat menghormati artis-artis ini, karena ada begitu banyak waktu yang dihabiskan untuk kerajinan mereka sehingga orang tidak bisa melihatnya,” kata Do, seperti dikutip dari laman W Magazine. “Hanya sedikit yang menyadari intensitas dari apa yang terjadi di balik layar untuk mencapai produk akhir; itu mirip dengan fashion, jadi saya mengidentifikasi dengan proses itu.”

Tampilan pembuka koleksi ini mengukuhkan Peter Do sebagai ikon minimalis generasi baru New York. Dari depan tidak seperti pakaian tradisional pria, sedangkan dari samping, dan belakang seperti dunia baru yang berkembang. Celana terbelah di bagian samping untuk memperlihatkan kilatan kulit; bagian belakang blazer dan kancing putih menunjukkan potongan dan kerut lembut seperti boneka. Detail mengejutkan ini tidak biasa untuk pakaian pria dalam koleksi, seperti baju putih dengan manset XL dan V-neck dalam di bagian tengah, jins putih yang berubah menjadi kaskade sifon transparan di paha; kibasan kain sutra yang mengalir menggantung di bagian belakang kancing putih.

