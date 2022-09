7 Manfaat Minum Air Lemon Setiap Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Rutin minum air lemon diklaim memiliki segudang manfaat untuk tubuh. Lemon terkenal karena kaya vitamin C dan antioksidan. Di samping itu, lemon juga punya segudang khasiat lain untuk tubuh.

Salah satu khasiatnya dinilai mampu membantu program menurunkan berat badan. Tak hanya itu, lemon juga kerap dijadikan alternatif pilihan bagi yang hendak meningkatkan kesehatan kulit. Berikut tujuh manfaat minum air lemon untuk tubuh.

Hidrasi

Cukup minum air sangat penting untuk kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. Seperti diketahui, tubuh membutuhkan banyak air sepanjang hari. Dilansir dari laman p2ptm.kemkes.go.id, takaran konsumsi air harian pada orang dewasa adalah 2 liter per hari atau setara delapan gelas berukuran 230 ml. Hal tersebut jelas menjadi tantangan tersendiri bagi beberapa orang yang terbiasa mengonsumsi air melalui minuman berperisa.

Selain akan menyebabkan dehidrasi, mengonsumsi minuman manis tanpa memperhatikan takaran gula yang terkandung lebih berisiko terkena diabetes. Tak bisa dianggap remeh, dehidrasi dapat menyebabkan ketidaknyamanan jika dibiarkan dan bahkan dapat menyebabkan gejala yang lebih ekstrem seperti perubahan suasana hati, kepanasan, sulit berkonsentrasi, dan banyak lagi. Untuk kondisi ini, minum air lemon dapat membantu mencegah dehidrasi pada setiap tegukan. Manfaat hidrasi jangka panjang yang tepat dapat meningkatan energi dan mendukung kesehatan jantung.

Vitamin C

Air lemon panas adalah sumber vitamin C yang baik, yang penting untuk kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. Vitamin C membantu mendukung sistem kekebalan yang kuat dan sehat dan dapat melindungi dari pilek serta serangan berbagai virus. Selain itu, vitamin C juga memiliki pengaruh besar untuk mendukung tulang rawan, tulang, dan gigi, membantu tubuh membentuk kolagen, memastikan luka kulit sembuh dengan aman, dan menyerap vitamin dan mineral penting seperti zat besi. Cukup menambahkan air setengah buah lemon dalam beberapa ons air dapat memenuhi seperenam dari dosis vitamin C harian yang direkomendasikan.

Mengurangi risiko batu ginjal

Batu ginjal bisa sangat menyakitkan. Pada tingkat paling dasar, batu ini adalah formasi mineral dan garam yang berkembang di ginjal dan mempengaruhi sistem saluran kemih. Ada banyak alasan terjadinya batu ginjal, termasuk obat-obatan dan keturunan. Tetapi, dehidrasi dinilai berperan penting dalam pembentukannya. Untuk mulai mencegahnya, minumlah lebih banyak air sepanjang hari yang dapat membantu mengurangi risiko dehidrasi dan batu ginjal.

Menambahkan perasan air lemon ke air minum jadi pilihan yang tepat untuk menangani masalah batu ginjal ini. Senyawa asam dalam air lemon mengandung sitrat yang membantu mendukung pH yang sehat dalam urin. Tentu saja, saran medis terbaik adalah ahli gizi atau dokter. Jadi, pastikan untuk berbicara dengan ahli gizi atau penyedia layanan kesehatan sebelum mencoba mengobati batu ginjal dengan manfaat air lemon atau buah jeruk lain.

Asupan kalium

Mengatur dan menjaga kadar kalium yang sehat dalam tubuh penting karena beberapa alasan. Kadar potasium yang ada di dalam kalium mampu berkontribusi pada kesehatan beberapa sistem penting, termasuk jantung dan otot. Tanda- tanda awal memiliki kadar kalium rendah adalah kram dan detak jantung yang tidak normal. Gejala tersebut dapat meningkat dan menjadi lebih mengkhawatirkan jika tidak ditangani.

Membantu menurunkan berat badan

Air lemon tidak akan membantu menurunkan berat badan dengan sendirinya. Hanya saja, jika dibanding dengan mengonsumsi minuman berperisa lain, perasan air lemon akan memberikan lebih banyak manfaat dalam mendukung program diet. Secangkir kopi dengan segelas air lemon hangat pada pagi atau sore hari akan membantu mengurangi asupan gula dan mendukung tubuh dalam penurunan berat badan yang sehat dan berkelanjutan.

Meningkatkan kesehatan kulit

Tak hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh, air lemon juga dinilai dapat membuat kulit bersih dan bebas noda. Hidrasi yang tepat, menjaga kulit tetap sehat, dan menghasilkan dermis yang bahagia dengan mengatur tingkat produksi sebum serta mendetoksifikasi mikrobioma alami kulit. Untuk diketahui, sebum adalah sekresi lilin yang diproduksi oleh kulit yang membantu melembabkan dan melindungi permukaan kulit.

Selama perubahan hormonal atau lingkungan, kulit dapat memproduksi sebum secara berlebihan, yang dapat menyebabkan munculnya kulit berminyak dan pori-pori tersumbat. Ketika minum cukup air, Anda dapat membantu menyeimbangkan produksi sebum. Air lemon juga mengandung vitamin C yang membantu melindungi tubuh dari kuman dan virus, baik di permukaan maupun di bawah. Air lemon juga mampu mendukung produksi kolagen yang merupakan antioksidan sehingga dapat menangkal radikal bebas dan membantu melindungi permukaan kulit dari munculnya garis-garis halus atau kerutan.

Meningkatkan energi

Hidrasi membantu lebih berenergi. Vitamin C dalam air lemon membawa hidrasi satu langkah lebih jauh dalam beberapa cara lantaran kandungan flavonoidnya. Kandungan flavonoid kaya vitamin B, yang dapat meningkatkan produksi energi tubuh dan membantu tubuh menyerap zat besi. Ketika kadar zat besi rendah, Anda mungkin mengalami kelelahan. Jadi, penyerapan zat besi sangat penting untuk mengisi energi sepanjang hari.

