50 Rekomendasi Kado Pernikahan yang Berkesan dan Anti-Mainstream

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang terkadang bingung memberikan kado pernikahan yang layak untuk sahabat atau teman dekat. Sebab pernikahan adalah momen paling membahagiakan, maka penting memilih kado pernikahan sebagai ungkapan tulus dan juga berkesan. Apa saja rekomendasi kado pernikahan yang unik dan anti mainstream? Simak penjelasan berikut ini.

Tips Memilih Kado Pernikahan

Supaya bisa dikenang sang mempelai, jangan sampai Anda terkesan sembarangan memilih kado pernikahan. Menentukan kado nikah yang tepat untuk saudara maupun bestie memang terbilang tricky. Nah, sebelum memberikan kado pernikahan, ada baiknya Anda mengetahui lebih dulu tips memilih tentang kado pernikahan.

- Tentukan Berdasarkan Jenisnya

Menurut jenisnya, kado pernikahan dibedakan menjadi benda habis pakai dan benda tak habis pakai. Benda habis pakai memiliki batas waktu penggunaan atau kadaluarsa. Misalnya makanan, peralatan mandi (toiletries), skincare, atau makeup. Sedangkan bahan tak habis pakai merujuk kepada barang yang menunjukkan sisi estetik atau keindahan yang tak lekang oleh waktu. Seperti album foto dan aksesoris kesenian yang bisa dipajang.

- Perhatikan Kegunaannya

Apabila ingin memberikan kado pernikahan yang bermanfaat, tentunya harus melihat sisi kegunaannya. Contohnya peralatan masak yang biasanya terdiri dari teflon, panci set, sampai spatula. Ada pula peralatan elektronik untuk menunjang kegiatan di dapur, yaktu rice cooker atau mixer. Serta perabotan rumah seperti mesin cuci atau vacuum cleaner.

- Pertimbangkan Tujuannya

Menentukan tujuan pemberian kado nikah juga tidak kalah penting. Apakah Anda menginginkan kesan tersendiri atau hanya sekadar lucu-lucuan. Sebelum memilih kado yang lucu, ukurlah sejauh apa hubungan Anda dengan pengantin. Apakah hanya sekadar teman atau sahabat karib sejak lama. Supaya tidak menimbulkan prasangka atau persoalan di kemudian hari.

Rekomendasi Kado Pernikahan

Berikut ada beberapa rekomendasi kado pernikahan mulai dari irit budget atau murah, unik dan islami.

Kado Pernikahan Murah

- Cangkir couple.

- Handuk couple.

- Foto atau sketsa wajah mempelai.

- Buku novel atau non fiksi.

- Scrapbook.

Kado Pernikahan Bermanfaat

- Magic food chopper atau blender.

- Rice cooker.

- Peralatan makan.

- Kain shibori multifungsi

- Oven.

Kado Pernikahan Untuk Sahabat

- Baju atau dress.

- Tas atau dompet.

- Sepatu.

- Skincare atau makeup.

- Baju tidur couple.

Kado Pernikahan Milenial

- Hair dryer.

- Paket spa dan pijat refleksi.

- Voucher salon atau perawatan kulit (facial wajah).

- Buket uang asli.

- Tiket makan all you can eat.

Kado Pernikahan Untuk Saudara

- Bed cover atau spring bed.

- Jam dinding estetik.

- Set toples.

- Lunch box set.

- Parfum.

Kado Pernikahan Modern

- Logam mulia emas antam bersertifikat.

- Perhiasan dari emas atau platina.

- Lot saham.

- Wireless atau bluetooth earphone.

- Smart pet robot.

Kado Pernikahan Islami

- Sajadah couple.

- Mukenah.

- Al-Quran dan tasbih asli atau tasbih digital.

- Buku pernikahan dalam Islam.

- Busana muslim (baju koko atau gamis).

Kado Pernikahan Unik

- Bunga abadi atau bunga edelweis dalam tabung.

- Lampu akrilik kekinian.

- Lampu lilin elektrik.

- Hadiah custom, seperti jam tangan, notebook, atau bantal couple bertuliskan nama suami dan istri.

- Humidifier dan essential oil.

Kado Pernikahan yang Berkesan

- Tiket bulan madu, tiket liburan, atau tiket staycation menginap di hotel.

- Voucher belanja.

- Nintendo switch untuk gamer.

- Coffee maker.

- Speaker bluetooth bagi pecinta musik.

Kado Nikah Anti Mainstream

- Lingerie atau pakaian seksi.

- Hewan peliharaan.

- Obat kuat.

- Kado 100 wishes in a bottle.

- Tanaman hias bonsai.

Itulah rekomendasi kado pernikahan lucu dan anti mainstream. Serta tips dan trik memilih kado pernikahan. Sangat cocok diberikan kepada teman, rekan kerja, saudara, sampai sahabat. Semoga bermanfaat.

MELYNDA DWI PUSPITA

