Seberapa Banyak Gula yang Boleh Dikonsumsi dalam Sehari?

TEMPO.CO, Jakarta - Mengonsumsi gula berlebih tidak baik untuk kesehatan karena terlalu banyak gula dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti berat badan bertambah dan gigi menjadi rusak.

Kebanyakan orang baik dewasa maupun anak-anak sering mengonsumsi gula bebas. Gula bebas adalah gula yang ditambahkan pada berbagi makanan atau minuman. Sedangkan gula alami adalah gula yang ditemukan pada susu, buah, atau sayuran.

Lalu, berapa banyak gula yang bisa kita makan?

Mengutip nhs.uk, gula yang biasa ditambahkan pada makanan atau minuman tidak boleh lebih dari 5 persen dari energi (kalori) yang Anda dapatkan dari makanan dan minuman yang setiap hari Anda konsumsi.

Artinya, orang dewasa tidak boleh mengonsumsi lebih dari 30 gram gula bebas per hari, anak-anak berusia 7-10 tahun tidak boleh mengonsumsi lebih dari 24 gram gula bebas per hari, dan anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun tidak boleh mengonsumsi lebih dari 19 gram gula bebas per hari.

Tidak ada batasan pedoman untuk anak-anak di bawah usia 4 tahun, tetapi mereka disarankan untuk menghindari minuman manis dan makanan dengan tambahan gula.

Konsumsi gula yang perlu dibatasi membuat kita perlu mengurangi asupan gula yang berlebih. Dikutip dari promkes.kemkes.go.id, berikut cara mengurangi asupan gula:

1. Mengurangi makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, serta lemak yang tinggi seperti biskuit, coklat, maupun makanan lainnya.

2. Mengurangi makanan dan minuman yang mengandung gula tambahan seperti minuman bersoda, permen dan jus buah.

3. Membaca informasi gizi yang tersedia pada label makanan atau minuman.

4. Mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur.

5. Sering melakukan pengecekan gula darah.

MELINDA KUSUMA NINGRUM

Baca juga: Batas Asupan Gula yang Dianjurkan untuk Wanita, Pria dan Anak