Arti Kata Gamon yang Sering Dipakai di TikTok dan Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, muncul banyak bahasa gaul yang digunakan anak muda di media sosial. Kata-kata gaul kekinian itu turut meramaikan percakapan di platform seperti TikTok dan Twitter. Salah satunya adalah kata gamon yang sering dipakai. Apa sih arti gamon sebenarnya? Yuk, simak penjelasannya.

Arti Gamon yang Viral di TikTok

Begitu menjamurnya bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, cukup membuat sebagian orang merasakan FOMO (fear of missing out) atau perasaan cemas berlebihan akibat ketinggalan peristiwa, berita, maupun tren tertentu.

Arti gamon sendiri bukanlah kata yang secara resmi terdaftar dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Gamon adalah sebuah kependekan dari dua kata, yakni gagal dan move on. Kata ‘gagal’ dapat dimaknai sebagai tindakan yang berakhir kepada ketidakberhasilan atau tidak tercapai tujuannya. Sedangkan move on berasal dari bahasa Inggris yang berarti berpindah. Sehingga, arti kata gamon ialah gagal move on alias kegagalan seseorang dalam berpindah atau berpaling.

Dalam konteks persoalan cinta, akronim gamon dimaksudkan sebagai ungkapan bagi seseorang yang tidak bisa melupakan masa lalu. Termasuk kepada sosok mantan pacar maupun kenangan indah ketika memadu kasih. Beberapa orang juga mengaitkan gamon dengan aktivitas di luar hubungan sepasang kekasih. Misalnya memori masa sekolah atau kuliah yang membuat mereka ingin bernostalgia.

Ciri-ciri Orang Sedang Gamon

Tidak ada ciri-ciri pasti terhadap orang yang sedang mengalami gamon. Sebab cara mengendalikan emosi pada setiap orang tentunya berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana dia mengungkapkan rasa kesal dan sedih. Ada orang yang sedang gamon begitu murung, mengurung diri, sampai tidak nafsu makan. Ada pula yang bisa beraktivitas normal, tetapi pikirannya terbayang-bayang oleh mantan pasangan.

Mengekspresikan gamon pada sebagian kasus terbilang cukup ekstrem. Ada yang tidak rela memutus hubungan dengan cara meneror, sampai stalking akun media sosial mantan kekasih. Ada juga yang hanya sebatas mengingat-ingat peristiwa manis di masa lalu, tetapi tidak berharap menjalin cinta kembali.

Contoh Kalimat yang Menggunakan Kata ‘Gamon’

Kata gamon biasa digunakan konten kreator sebagai narasi di video TikTok, untuk caption postingan di Instagram, maupun cuitan (Tweet) di Twitter. Pada umumnya, mereka memakai kata gamon ketika membahas tentang cinta monyet masa sekolah atau terbayang-bayang kisah cinta bersama mantan. Setelah mengetahui apa itu gamon, kini saatnya memahami cara penggunaan kata gamon, berikut contoh kalimatnya.

- Cie, ada yang lagi gamon nih.

- Lu kok mikirin dia mulu, wah gamon lu, ya? Ngaku deh.

- Sampai kapan lu bakalan gamon? Coba deh buka hati.

- Udah deh lupain aja. Ngapain sih lu, sok-sokan gamon. Dia aja sekarang lagi jalan sama yang lain.

- Tuhan, plis jangan gamon. Beri penggantinya yang lebih baik buat aku.

Cara Mengatasi Gamon

Patah hati memang membuat siapa saja menjadi galau dan hidup terasa hampa. Namun bukan berarti tidak ada cara untuk menangkal rasa sedih akibat gamon. Dilansir dari Psychalive, berikut tips supaya gamon bisa berkurang bahkan menghilang.

- Pandanglah hidup sebagai sebuah perjalanan.

- Biarkan pergolakan batin bekerja.

- Merefleksikan hidup secara realistis.

- Lepaskan segala fantasi dan halusinasi tentangnya.

- Rasakan perasaan yang timbul di hati.

- Jangan ragu untuk curhat ke orang terdekat.

- Belajar lebih percaya diri.

- Mengasihi diri-sendiri.

- Berlatih meditasi.

- Jangan biarkan Anda sering melamun.

- Bergabunglah dalam lingkaran pertemanan.

- Merawat tubuh dengan spa atau pijat.

- Coba kegiatan atau hobi baru.

- Mencoba kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang, seperti menjadi relawan.

Itulah segala informasi terkait arti kata gamon, ciri-ciri orang yang sedang mengalami gamon akut, contoh penggunaan kata gamon dalam sebuah kalimat, serta cara mengatasinya. Jangan sampai karena galau berlebihan, kehidupan Anda jadi terganggu. Ayo move on!

MELYNDA DWI PUSPITA

