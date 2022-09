Musim Pancaroba, 3 Vitamin buat Sistem Daya Tahan Tubuh dan Cegah Batuk Pilek

TEMPO.CO, Jakarta -Musim pancaroba kian intens, penting untuk Anda menjaga kesehatan imun tubuh agar tubuh senantiasa sehat dan terlindungi dari penyakit.

Salah satu cara menjaga kesehatan imun tubuh adalah dengan mengonsumsi vitamin. Lalu apa saja vitamin yang dibutuhkan?

Ada banyak cara meningkatkan daya tahan tubuh yang perlu diterapkan, seperti berolahraga, tidur yang cukup dan hingga mengonsumsi vitamin.

Vitamin sangat penting untuk data tahan tubuh, karena vitamin berperan dalam ratusan aktivitas di dalam tubuh, mulai dari menguatkan tulang, memulihkan luka, serta meningkatkan fungsi imun tubuh. Termasuk bertahan dari penyakit musiman seperti batuk pilek yang saat ini cukup marak berjangkit.

Apabila Anda kekurangan vitamin, maka dapat berisiko menyebabkan seseorang mudah sakit dan terinfeksi patogen penyebab penyakit.Terdapat beragam jenis vitamin untuk daya tahan tubuh yang bisa kita cukupkan kebutuhannya.

Ragam Vitamin untuk Sistem Imun Tubuh Berikut Sumbernya

Melansir dari laman dinkes.kalbarprov.go.id, berikut beberapa jenis vitamin untuk sistem imun tubuh, termasuk:

1. Vitamin C

Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Nutrients menyebutkan vitamin C berkontribusi terhadap daya tahan tubuh dengan meningkatkan berbagai fungsi sel imun, baik sistem imun bawaan maupun sistem imun adaptif. Vitamin C pun mampu berperan dalam perlindungan tubuh dari berbagai penyakit.

Selain itu, vitamin C juga memiliki efek antioksidan yang sangat besar untuk melindungi tubuh dari ketidakseimbangan radikal bebas. Sebagai pengendali radikal bebas, vitamin C dapat melindungi sel tubuh dari stres oksidatif pemicu penyakit.

Menurut para peneliti dari University of Michigan, asupan vitamin C sebanyak 500 mg sehari lebih disarankan untuk tubuh yang lebih sehat. Sementara itu, batas maksimal konsumsi vitamin ini yakni 2.000 mg. Apabila Anda mengonsumsi vitamin C lebih dari 2000 mg, dapat memicu masalah lain bagi tubuh, termasuk diare parah dan batu ginjal.

Ada beberapa makanan yang menjadi sumber vitamin C bila Anda konsumsi, seperti jambu biji, paprika kuning, paprika merah, brokoli, kiwi, pepaya, stroberi, jeruk, nanas, mangga, apel dan masih banyak lagi.

2. Vitamin E

Selain vitamin C, vitamin E juga kaya akan antioksidan. Sebagai zat antioksidan, kehadiran vitamin E juga dapat membantu mengendalikan ketidakseimbangan radikal bebas. Dengan radikal bebas yang terkendali, risiko penyakit pun dapat diturunkan.

Ada banyak makanan yang menjadi sumber vitamin E, seperti biji bunga matahari, kacang almond, kacang tanah, alpukat, paprika merah, kiwi, cranberry, mangga, rasberi, brokoli, dan salmon.

Merujuk pada rekomendasi dari Kemenkes dan WebMD, kebutuhan harian vitamin E pada orang dewasa yaitu 15 mg (22,4 IU) untuk perempuan maupun laki-laki di atas 14 tahun. Sementara itu, batas maksimal konsumsi vitamin E per hari yakni 800 mg (1,200 IU) untuk remaja 14-18 tahun, dan 1.000 mg (1.500 IU) untuk orang dewasa.

3. Vitamin A

Umumnya, orang mengetahui vitamin A hanya bermanfaat untuk mata. Namun ternyata, vitamin A juga berperan vital dalam regulasi sistem imun. Sebuah riset dalam jurnal Clinical Medicine tahun 2018 menyebutkan, vitamin A memiliki reputasi sebagai vitamin anti-peradangan karena terlibat dalam peningkatan kinerja fungsi imun

Vitamin A berperan dalam pembentukan hingga pematangan jaringan epitelium. Mengutip dari Mayo Clinic, bagi laki-laki dewasa asupan vitamin A harian yaitu 900 mikrogram dan bagi wanita dewasa sebanyak 700.

Sementara itu, untuk satuan internasional, WebMD menyebutkan laki-laki dan perempuan di atas 14 tahun membutuhkan vitamin A masing-masing 3,000 IU dan 2,310 IU dalam satu hari.

Demikian 3 vitamin yang bisa dikonsumsi sebagai tameng terhadap sakit musiman di tengah musim pancaroba saat ini hingga pertengahan Oktober mendatang.

RINDI ARISKA

Baca juga : 5 Jenis Penyakit yang Muncul di Musim Pancaroba: Flu hingga Cikungunya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.