Jangan Buang Biji Pepaya, Berkhasiat untuk Jaga Tekanan Darah dan Fungsi Ginjal

TEMPO.CO, Jakarta - Pepaya merupakan salah satu buah yang mudah ditemukan di Indonesia. Selain memiliki cita rasa yang manis, pepaya juga banyak mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh, tak terkecuali bijinya. Berikut sejumlah manfaat kesehatan yang bisa diperoleh dari biji pepaya

Manfaat Biji Pepaya

1. Melawan radikal bebas

Mengutip penelitian berjudul ‘Antioxidant activity of papaya seed extracts’ yang rilis pada 2011 di National Library of Medicine, biji pepaya mengandung berbagai mikronutrien esensial seperti polifenol dan flavonoid.

Dua senyawa ini bertindak sebagai antioksidan untuk membantu meningkatkan kesehatan. Antioksidan melawan radikal bebas penyebab penyakit untuk mencegah stres oksidatif dan menangkal penyakit kronis

2. Menjaga tekanan darah dan kolesterol

Mengutip heallthline, seperti daging buahnya, biji pepaya pun mengandung serat dalam jumlah yang tinggi. Meningkatkan asupan serat dapat membantu mengurangi tekanan darah dan kadar kolesterol. Konsumsi serat yang lebih tinggi juga telah dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan obesitas.

3. Melindungi fungsi ginjal

Berdasarkan riset berjudul ‘The protective effects of aqueous extract of Carica papaya seeds in paracetamol induced nephrotoxicity in male wistar rats’ yang rilis pada 2015 di African Health Sciences, diketahui bahwa mengonsumsi biji pepaya dapat melindungi kesehatan serta fungsi ginjal.

Hal ini dibuktikan dalam percobaan terhadap tikus yang diberi obat untuk menginduksi toksisitas. Hasil percobaan menunjukkan ekstrak biji pepaya membantu mencegah kerusakan ginjal.

4. Membasmi parasit pada usus

Penelitian yang rilis dalam jurnal BMC Complementary and Alternative Medicine pada 2018 menunjukkan bahwa biji pepaya memiliki sifat antiparasit.

Penelitian tersebut bertumpu pada pengamatan konsumsi bubur yang diperkaya dengan biji pepaya pada anak-anak di Kenya. Hasilnya, penelitian menunjukan penurunan risiko infeksi parasit bernama Ascaris lumbricoides. Dari penelitian ini diketahui manfaat biji pepaya dalam membasmi parasit.

HATTA MUARABAGJA

Baca: Ragam Manfaat Pepaya buat Kesehatan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.