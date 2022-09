Inilah Kandungan Nutrisi Daun Kelor sehingga Dijuluki Superfood

TEMPO.CO, Jakarta - Terlepas dari mitos yang beredar serta ukurannya yang mungil, ternyata daun kelor mengandung banyak manfaat bagi kesehatan sehingga menjadi salah satu bahan pangan dengan julukan superfood.

Dilansir dari Healthline, berikut kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun kelor:

1. Vitamin B6

Tidak banyak orang yang mengenal vitamin yang satu ini sehingga tidak mengetahui bahwa vitamin B6 sangat baik untuk pembentukan energi dari lemak dan sel darah putih, serta menjaga keseimbangan kadar gula darah.

Hal yang paling mudah untuk dikenali jika kekurangan vitamin B6 adalah ruam pada kulit dan bibir pecah-pecah.

2. Vitamin C

Sudah tidak asing dengan vitamin yang satu ini karena hampir di semua buah-buahan yang sering dijumpai, terdapat vitamin C. Dalam daun kelor, eksistensi vitamin C juga menjadi juara.

Menurut Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI), terdapat 22 miligram kandungan vitamin C dalam per 100 gram daun kelor. Sudah bisa memenuhi setengah dosis aman vitamin C per hari bagi orang dewasa.

3. Protein

Protein adalah senyawa yang sangat penting untuk menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Jka kekurangan protein bisa mengakibatkan turunnya imun tubuh sehingga rentan terserang penyakit. Dalam sehari manusia dianjurkan untuk mengonsumsi 54-65 gram protein. Per 100 gram daun kelor, terdapat 5,1 gram protein.

4. Besi

Daun kelor sering dijadikan obat untuk mengatasi anemia karena di dalamnya terdapat zat besi yang berfungsi dalam pembentukan hemoglobin. Selain itu, zat besi menjadi salah satu mineral wajib dalam proses kerja tubuh. Dalam per 100 gram daun kelor terdapat 6,0 miligram zat besi.

5. Kalsium

Kalsium adalah salah satu mineral penting yang sangat mempengaruhi setiap fungsi dalam tubuh manusia, khususnya dalam pembentukan tulang dan gigi. Dalam per 100 gram daun kelor, terdapat 1.077 miligram kalsium yang dimana sudah bisa memenuhi kebutuhan harian kalsium bagi orang dewasa.

FANI RAMADHANI

Baca juga: Cara Menurunkan Berat Badan dengan Daun Kelor