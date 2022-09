5 Bahan Alami yang Bermanfaat Meredakan Pilek dan Flu

TEMPO.CO, Jakarta - Pilek dan flu bisa diobati menggunakan asupan alami. Tapi, selain itu beberapa tindakan juga bisa dilakukan untuk meredakan pilek dan flu.

Mengutip WebMD, gejala yang terasa mengganggu itu termasuk proses penyembuhan alami sistem kekebalan tubuh melawan penyakit. Walaupun begitu, ada beberapa tindakan yang bisa mengurangi efek tak nyaman pilek dan flu.

Ramuan alami meringankan pilek dan flu

1. Jahe

Mengutip publikasi The Effectiveness of Ginger in the Prevention of Nausea and Vomiting during Pregnancy and Chemotherapy, beberapa iris akar jahe mentah dalam air mendidih bisa meredakan batuk atau sakit tenggorokan. Jahe juga bermanfaat mencegah mual yang menyertai flu.

2. Madu

Mengutip dari Healthline, madu bersifat antibakteri dan antimikrob. Minum madu dalam campuran teh dengan lemon meredakan sakit tenggorokan. Madu juga bermanfaat meredakan batuk. Tapi, tidak boleh memberikan madu kepada anak di bawah 1 tahun, karena mengandung spora botulinum. Sistem kekebalan bayi tidak mampu melawan itu.

3. Bawang putih

Bawang putih mengandung senyawa alisin bersifat antimikrob. Menambahkan bawang putih mungkin membantu mencegah sakit. Namun, penelitian perlu dilakukan tentang potensi manfaat bawang putih untuk melawan flu. Adapun menambahkan banyak bawang putih ke dalam makanan mungkin tidak ada salahnya.

4. Vitamin C

Vitamin C banyak manfaat kesehatan. Selain limau, jeruk, sayuran hijau, sayuran dan buah-buahan lainnya lemon sumber vitamin C yang baik. Menambahkan jus lemon segar ke teh panas dengan madu dapat mengurangi dahak saat sakit. Minum limun panas atau dingin juga dapat membantu.

Minuman itu tidak menghilangkan flu sepenuhnya, minuman ini dapat membantu mendapatkan vitamin C yang dibutuhkan sistem kekebalan tubuh. Mendapatkan vitamin C yang cukup bisa meredakan infeksi saluran pernapasan atas.

5. Echinacea

Penduduk asli Amerika telah menggunakan ramuan dan akar tanaman echinacea untuk mengobati infeksi. Bahan aktifnya termasuk flavonoid, bahan kimia yang memiliki banyak efek terapeutik untuk tubuh. Misalnya, flavonoid meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi peradangan .

Merujuk publikasi Safety and Dose-Dependent Effects of Echinacea for the Treatment of Acute Cold Episodes in Children: A Multicenter, Randomized, Open-Label Clinical Trial menyarankan, mengonsumsi echinacea membantu mengobati gejala flu biasa anak-anak.

Baca: Musim Pancaroba, 3 Vitamin buat Sistem Daya Tahan Tubuh dan Cegah Batuk Pilek

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.