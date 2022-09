Lakukan 6 Kebiasaan Ini untuk Cegah Stroke Saat Usia Menua

TEMPO.CO, Jakarta - Hidup sehat di usia senja atau saat tua tentunya menjadi dambaan setiap orang. Kendati demikian, tidak dimungkiri ancaman penyakit kerap menghantui perjalanan setiap manusia, termasuk Penyakit Tidak Menular alias PTM, stroke salah satunya..

Dikutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan, penyebab kematian tertinggi di Indonesia didominasi oleh jenis-jenis PTM, seperti serangan jantung, gagal ginjal, kanker hingga stroke.

Bahkan, baru-baru ini, Gubernur Papua Lukas Enembe menurut kuasa hukumnya pada 2018 - 2019 telah empat kali terkena serangan stroke. Itu menjadi alasannya tidak bisa memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Oleh karena itu, guna meminimalisasi potensi serangan PTM, termasuk stroke, saat usia senja ataupun muda, berikut adalah enam kebiasaan yang bisa Anda terapkan.

Kebiasaan untuk Cegah Penyakit stroke

1. Cek Kesehatan secara Rutin

Umumnya, masyarakat diimbau untuk melakukan pengecekan kesehatan secara rutin dan berkala setiap enam bulan sekali. Pasalnya, menurut laman resmi RSUP dr. Sardjito periode emas penanganan strokee adalah 3 - 4,5 jam setelah serangan terdeteksi. Artinya, semakin cepat stroke atau PTM lain terdeteksi, semakin besar pula risiko dapat diminimalisasi.

2. Berhenti Merokok

Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak menjadi perokok aktif maupun pasif. Perokok aktif adalah orang yang menghisap batang rokok secara langsung, sedangkan perokok pasif merupakan orang yang menghirup asap rokok tersebut.

Pasalnya, menurut beberapa penelitian, seseorang yang menjadikan kegiatan merokok sebagai rutinitas memiliki potensi dua kali lipat terkena stroke daripada orang yang tidak merokok.

3. Rajin Olahraga

Secara umum, semua jenis olahraga dipercaya baik bagi kesehatan tubuh. Terkhusus, jenis olahraga kardio, seperti lari, bersepeda, ataupun berenang yang baik untuk kelancaran peredaran darah. Umumnya, Anda disarankan untuk berolahraga 30 menit setiap hari atau 150 menit setiap minggu.

4. Diet Seimbang

Diet seimbang berarti membatasi jumlah konsumsi makanan asin, berlemak, dan gula, tetapi menambah jumlah konsumsi makanan penuh gizi dan vitamin. Menurut Kemenkes, sebaiknya Anda tidak mengonsumsi gula lebih dari 40 gram per hari, tidak konsumsi garam lebih dari 5 gram per hari, dan batasi konsumsi lemak sekitar 50 gram per hari.

5. Istirahat Cukup

Tak kalah penting dari olahraga dan pengaturan makan, istirahat secara cukup dan nyenyak juga terbukti mampu meningkatkan imunitas tubuh. Secara spesifik, durasi tidur setiap orang berbeda berdasar usia, tingkat aktivitas, hingga kondisi badan. Namun, secara umum, Anda dianjurkan untuk tidur sekitar 7 - 8 jam setiap harinya.

6. Kelola Stres

Sebagaimana peningkatan kepedulian terhadap kesehatan mental belakangan ini, penelitian terbaru menunjukkan bahwa semakin stre seseorang, semakin tinggi pula potensi terserang penyakit.

Oleh karena itu, guna menghindari penyakit stroke ataupun PTM lainnya, Anda dianjurkan untuk mengelola energi dan tingkat stres Anda serta mengatur masa rekreasi dan relaksasi agar pikiran dan tubuh tidak kewalahan.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

