4 Asupan yang Tinggi Purin

TEMPO.CO, Jakarta - Purina atau purin salah satu senyawa dalam tubuh. Ada dua jenis purin, yaitu endogen dan eksogen. Purin eksogen diserap otubuh melalui makanan yang dikonsumsi. Sedangkan purin endogen dibuat langsung oleh tubuh.

Asam urat terbentuk ketika purin dipecah dalam sistem pencernaan. Makan terlalu banyak purin dapat menyebabkan penumpukan asam urat dalam tubuh. Jika asam urat tetap berada di dalam tubuh terlalu lama, dapat mengkristal dan menyebabkan sejumlah risiko kesehatan.

Membatasi konsumsi purin

Purin senyawa kimia yang ditemukan dalam makanan dan minuman, kemudian dimetabolisasi tubuh diubah menjadi asam urat. Setelah itu asam urat disaring keluar dari aliran darah oleh ginjal.

Merujuk National Cancer Institute, kelebihan asam urat menumpuk di aliran darah. Itu bisa menyebabkan pembentukan kristal asam urat di satu atau lebih sendi. Dokter biasanya menyarankan diet rendah purin untuk orang yang asam urat, batu ginjal, atau kondisi yang sama.

Mengutip dari WebMD, tubuh memang mampu mencerna dan mengeluarkan sebagian besar purin. Namun hal itu tidak selalu berhasil. Jika sistem pencernaan tidak bisa sepenuhnya memproses purin atau jika makan terlalu banyak purin secara teratur, tubuh mungkin mengalami kelebihan asam urat dalam tubuh. Sejumlah risiko kesehatan bisa muncul jika salah satunya dialami antara lain diabetes, kesehatan gigi, dan asam urat.

Jika cenderung mengalami ketakseimbangan purin atau hiperurisemia perlu mempertimbangkan asupan makanan.

Makanan kadar purin tinggi yang harus dihindari

1. Jeroan

Meskipun sumber nutrisi yang baik dalam konteks lain, jeroan sangat tinggi purin dan harus dibatasi konsumsinya.

2. Alkohol

Berbagai jenis alkohol memiliki kadar purin yang berlainan. Orang dengan asam urat mencari minuman beralkohol rendah purin. Mengutip publikasi The Association of Vitamin C, Alcohol, Coffee, Tea, Milk and Yogurt With Uric Acid and Gout, bir termasuk tinggi purin.

3. Makanan laut

Sarden dan teri memiliki kadar purin tertinggi di antara berbagai jenis ikan.

4. Minuman manis

Berbagai penelitian telah membuktikan hubungan antara hiperurisemia, asam urat, dan kondisi serupa dengan konsumsi gula yang berlebihan. Purin yang ditemukan dalam sirop jagung fruktosa tinggi, khususnya, berhubungan dengan peningkatan kristal.

